Teściowa dała synowej na rocznicę ślubu album. „Na co drugim zdjęciu jest była narzeczona męża”

Ewelina i Tomek zapraszają rodzinę na obiad z okazji piątej rocznicy

Teściowa wręcza gruby album i naciska, by obejrzeć go natychmiast przy gościach

Na większości zdjęć obok Tomka jest Ania, jego była narzeczona, a mnie prawie nie ma

Ewelina zauważa doklejoną kartkę z życzeniami i odkrywa starszą dedykację dla innej pary

Przy rodzinie oddaje album teściowej i odmawia trzymania go na ich półce

Rocznica miała być o nas, a ja liczyłam talerze i oddechy

Od rana kręciłam się po mieszkaniu z telefonem w ręku i listą rzeczy w głowie. W pracy domykałam listę płac, więc obiad robiłam na raty, między praniem a doprawianiem sosu. Tomek był w dobrym humorze. Nawet sam przyniósł z piekarni świeży chleb, jakby chciał mi pokazać, że to będzie normalny dzień.

Zaprosiliśmy jego rodziców, siostrę z mężem i babcię. Ja chciałam jeszcze zaprosić koleżankę na kawę, ale odpuściłam. I tak byłam już spięta. Z teściową zawsze było tak, że nigdy nie mówiła wprost, że coś jej nie pasuje. Zamiast tego załatwiała to „przy okazji” i oczywiście „dla dobra”.

Jak tylko wszyscy przyszli, w salonie od razu zrobiło się głośno. Babcia usiadła najbliżej okna, teść jak zwykle zaczął opowiadać o korkach, a ja nosiłam półmiski i sztućce, żeby nie zostać na środku rozmów. Tomek co chwilę łapał mnie za rękę pod stołem, jakby mówił: spokojnie, będzie dobrze.

Teściowa położyła album na stole jak dowód w sprawie

Przy deserze teściowa na chwilę zniknęła w przedpokoju i wróciła z dużą torbą prezentową. Wyjęła z niej gruby album w sztywnej oprawie. Był ciężki, jakby w środku była encyklopedia. Położyła go centralnie na stoliku, między filiżankami, i uśmiechnęła się do wszystkich, tylko nie do nas.

„To będzie najpiękniejsza pamiątka” powiedziała i popchnęła album w moją stronę. „Otwórzcie teraz. Po co to odkładać, skoro wszyscy jesteśmy razem?” Od razu mi zesztywniały ramiona, bo jej „teraz” zawsze znaczyło, że nie ma odwrotu.

Tomek zerknął na mnie pytająco, ale już wszyscy byli pochyloni, ciekawi. Wzięłam album na kolana. Okładka pachniała nowością i klejem, a w środku pierwsza strona była zaklejona gładką kartką z życzeniami napisanymi równym, starannym pismem teściowej.

Przewracałam strony i widziałam ją coraz częściej, aż zrobiło się cicho

Na początku było nawet miło. Tomek jako dziecko w za dużej czapce, Tomek z psem, Tomek na komunii w białej koszuli z krótkim rękawem. Teściowa komentowała wszystko na bieżąco, a ja jej przytakiwałam, bo to było bezpieczne i neutralne.

Potem zaczęły się zdjęcia z wyjazdów, te same miejsca, które ja znałam tylko z opowieści. Domek nad jeziorem, grill, urodziny teścia. I nagle na jednym ze zdjęć obok Tomka pojawiła się Ania, w różowej kurtce, z ręką na jego ramieniu.

Przewróciłam kolejną stronę i znowu ona, tym razem w kuchni u teściów, z fartuszkiem, jakby była u siebie. Kolejna strona to wspólne imieniny. Ania w środku, Tomek obok, uśmiechnięci. Zaczęłam przewracać wolniej, bo każda następna kartka była jak potknięcie na oczach ludzi.

W salonie zrobiło się dziwnie spokojnie, jakby ktoś przykręcił głośność. Teść udawał, że ogląda zdjęcia bez emocji, ale patrzył w sufit. Siostra Tomka przygryzła wargę i nagle zaczęła szukać czegoś w torebce. A ja siedziałam z albumem na kolanach i patrzyłam, jak obca kobieta zajmuje miejsce, którego nigdy jej nie dawałam.

Powiedziała, że to historia syna i żebym nie dramatyzowała

Przy którymś zdjęciu Tomek chrząknął, jakby chciał coś powiedzieć, ale teściowa go wyprzedziła. „No popatrzcie, jakie piękne czasy” westchnęła, wskazując palcem na Anię i Tomka na plaży. „Ale z was była zgrana para.”

Podniosłam wzrok znad albumu i powiedziałam, najspokojniej jak umiałam: „Mamo, może zostawimy to na później?” Wtedy ona spojrzała na mnie tym swoim wyuczonym zdziwieniem. „Ewelina, nie rób scen, to przecież zdjęcia. Historia Tomka. Nie będę nikogo wycinać, bo komuś się nie podoba.”

Tomek przesunął się na kanapie bliżej mnie. Czułam jego napięcie, to, że walczy ze sobą, żeby nie wybuchnąć przy rodzinie, bo on też nienawidzi awantur. Miałam wrażenie, że jestem na egzaminie, a jedyna dobra odpowiedź to: uśmiechnij się i nic nie mów.

Zaczęłam szukać w tym albumie czegokolwiek, co będzie o nas, byle dotrwać do końca. My na ślubie pojawialiśmy się dopiero gdzieś z tyłu, jak dopisek na końcu dokumentu. A teściowa mówiła o Ani tak, jakby była domownikiem, który tylko na chwilę wyszedł po zakupy.

Pierwsza strona była podejrzanie gruba, więc podważyłam ją paznokciem

W pewnym momencie nie mogłam już patrzeć na te zdjęcia i wróciłam do początku, do życzeń. Ta doklejona kartka wyglądała poprawnie, ale pod palcami czułam, że jest sztywniejsza niż powinna. Jakby pod spodem była jeszcze jedna warstwa.

Do dziś nie wiem, co mnie tknęło. Może to, że w pracy codziennie widzę, jak ludzie próbują coś „poprawić” w dokumentach, a papier i tak wszystko pokaże. Podważyłam róg paznokciem. Klej puścił z cichym trzaskiem, a teściowa od razu się poruszyła, jakby usłyszała alarm.

Pod spodem była stara dedykacja, napisana tym samym pismem, tylko bardziej odświętnie. „Dla Tomka i Ani, na nową drogę życia” i data sprzed kilku lat, z czasu, kiedy byli jeszcze zaręczeni. Poczułam, jak ciepło ucieka mi z twarzy, a w gardle robi się sucho.

- Mamo, co ty zrobiłaś?

- To nic takiego, to tylko kartka. Naprawdę, Ewelina, nie rób z tego tragedii.

- To nie jest żadna kartka. To prezent na moje zaręczyny, które się nie odbyły, powiedział Tomek ciszej, patrząc na album jak na coś obcego.

Zamknęłam album i podałam go z powrotem przy wszystkich

W salonie zapadła cisza. Taka, że słychać było, jak ktoś miesza łyżeczką w herbacie. Teściowa wyprostowała plecy i spojrzała na Tomka, jakby ją zdradził. Teść w końcu spojrzał na stół, a babcia westchnęła i zaczęła gładzić serwetkę, jakby szukała zajęcia.

Tomek powiedział, już normalnym głosem: „Mamo, ten album był robiony na tamto przyjęcie. My tydzień wcześniej się rozstaliśmy. Po co to przyniosłaś dzisiaj?” Ona zacisnęła usta i odpowiedziała: „Bo to są wspomnienia. Nie będę udawać, że Ania nie istniała. To część rodziny była.”

Popatrzyłam na album, na te grube karty i na tę zdartą kartkę, która teraz odstawała jak opatrunek. Wzięłam głęboki oddech, zamknęłam album tak, że zabrzmiało twardo, i położyłam go na stoliku. Potem przesunęłam go w stronę teściowej, ostrożnie, jakby był gorący.

Powiedziałam tylko: „To nie będzie stało na naszej półce. Prezent przygotowany na zaręczyny z inną kobietą nie jest pamiątką naszej rocznicy.” Teściowa wyciągnęła ręce po album, ale przez sekundę zawahała się, jakby nie wierzyła, że naprawdę jej go oddaję.

Ktoś zmienił temat, ktoś zaproponował kawę, ale już nikt nie mówił normalnie. Tomek poszedł do kuchni i zaczął zbierać talerzyki, chociaż nie musiał. Podeszłam do niego i zobaczyłam, że ma czerwone uszy, zawsze tak ma, kiedy wstyd miesza mu się ze złością.

Wieczorem, kiedy zamknęły się za nimi drzwi, na stoliku została tylko pusta przestrzeń po albumie. W mieszkaniu było cicho, a ja w końcu mogłam oddychać normalnie. Tomek usiadł obok mnie na kanapie i powiedział: „Przepraszam. Nie wiedziałem, że ona coś takiego odwali.” Ja też nie wiedziałam, ale pierwszy raz tego dnia poczułam, że to naprawdę jest nasze mieszkanie, a nie scena do czyjegoś przedstawienia.

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.