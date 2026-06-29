Wpadłem. Żona wróciła z wyjazdu dzień wcześniej i zastała mnie w łóżku z inną

Siedzę w salonie od trzech godzin i gapię się w ścianę. Telewizor wyłączony, telefon odwrócony ekranem do dołu. Patrzę na miejsce nad komodą, gdzie jeszcze dziś rano wisiało nasze zdjęcie ze ślubu. Został goły gwóźdź i jaśniejszy kwadrat na farbie.

To jedyna rzecz, jaką zabrała. Nie ciuchy, nie kosmetyki. Tylko to zdjęcie.

"Z żoną od lat byliśmy już tylko współlokatorami"

Jesteśmy razem 10 lat, po ślubie 6. Kiedyś było między nami naprawdę dobrze. Gadało się do rana, szło się do roboty na oparach, ale człowiek miał to gdzieś, bo wieczorem znowu się spotkamy. Kiedy to się skończyło? Nie mam pojęcia. Nie było jednego dnia, to się po prostu powoli psuło.

Ostatnie lata to była jakaś wegetacja. Wstawaliśmy, mijaliśmy się w kuchni, rzucaliśmy jakieś „cześć” i tyle. Wracałem z pracy, ona już w domu, na kanapie z laptopem. Pytałem, co słychać. – „A, spoko” – rzucała, nawet na mnie nie patrząc. Obiady jedliśmy w kompletnej ciszy.

Próbowałem coś z tym zrobić, serio. Proponowałem kino, jakiś wyjazd na weekend. Zawsze to samo: że zmęczona, że nie ma nastroju, że może innym razem. Czułem się niewidzialny we własnym mieszkaniu, za które razem spłacamy kredyt. Najgorsze było to, że czułem się jak mebel, element w jej projekcie „dom”, a nie facet, którego kocha.

"Romans był ucieczką, ale myślałem, że to ogarniam"

Ewę poznałem na delegacji jakieś dwa lata temu. Inny dział. Przysiadła się na jakiejś nudnej konferencji i zaczęła cisnąć bekę z prezentacji. Pierwszy raz od lat ktoś na mnie patrzył, a nie przez mnie. Słuchała, śmiała się z moich żartów. Znowu poczułem się jak facet, a nie jak dodatek do mebli.

Zaczęło się od kawy, potem były lunche. Wiedziałem, czym to pachnie, ale nie chciałem przestać. Przy niej w końcu mogłem odetchnąć. Zaczęły się hotele, wymówki z nadgodzinami, kasowanie wiadomości. Robiłem się w tym coraz lepszy. A sam sobie tłumaczyłem, że przecież niczego nie psuję, bo w domu i tak niczego do zepsucia już nie było.

Z czasem zrobiłem się bardziej bezczelny. Ania często jeździła na weekendy do chorej matki. Zaczęliśmy się więc spotykać u nas. Wiem, jak to brzmi. Głupie, nieodpowiedzialne. Ale wtedy miałem poczucie, że odzyskuję chociaż kawałek własnego domu. Że to nie jest tylko przechowalnia dla dwojga obcych sobie ludzi.

Wczoraj Ania znowu pojechała do matki. Miała wrócić w niedzielę wieczorem. Mieliśmy dla siebie cały weekend. Czułem się bezpiecznie. Jak skończony idiota.

"I wtedy usłyszałem klucz w zamku"

Sobota, koło trzeciej po południu. Byliśmy w sypialni. Słońce za oknem, cisza, spokój. I wtedy to usłyszałem. Zgrzyt klucza w zamku. Zamarłem. Przez chwilę miałem jeszcze głupią nadzieję, że to sąsiad albo że mi się wydawało.

Ale zaraz potem kliknęły drzwi wejściowe. Ewa też to usłyszała. Spojrzała na mnie przerażona. – „Kto to?” – szepnęła. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, drzwi do sypialni otworzyły się bez pukania.

W progu stała Ania. W ręce trzymała siatkę z zakupami, z której wystawał seler. Patrzyła na mnie, potem na Ewę, która próbowała się zasłonić kołdrą, i znowu na mnie. Nie krzyczała, nie wściekała się. Na jej twarzy było tylko zdziwienie. A potem taka totalna pustka, jakby ktoś pstryknął i zgasił w niej światło.

Staliśmy tak w ciszy może z dziesięć sekund. Siatka z zakupami wyleciała jej z ręki, a po podłodze potoczyły się pomarańcze. Ania odwróciła się i po prostu wyszła z sypialni. Usłyszałem jej kroki w salonie.

"Zabrała zdjęcie, kluczyki i wyszła"

Na szybko się ubrałem, trzęsły mi się ręce. Ewa też w panice zbierała swoje rzeczy. Cisza była strasznie niezręczna. W końcu powiedziałem tylko jedno.

– „Musisz iść”.

Kiwnęła głową, nawet na mnie nie patrząc. Ubrała się i wyszła, cicho zamykając drzwi. Zostałem sam.

Poszedłem do salonu. Ania stała przy komodzie i zdejmowała ze ściany nasze zdjęcie ślubne. Wyjęła je z ramki, zgięła na pół i schowała do kieszeni płaszcza. Pustą ramkę położyła na komodzie. Nic nie powiedziała. Wzięła kluczyki i wyszła. Usłyszałem jeszcze, jak odpala auto i odjeżdża z piskiem opon.

Próbowałem dzwonić, ale odrzuca. Wysłałem chyba z pięćdziesiąt SMS-ów. Nic. Nie wiem, gdzie jest. U matki? U jakiejś koleżanki? Nie mam pojęcia.

I tak tu siedzę i wiem, że to koniec. To się nie stało wczoraj. Nasz związek rozpadał się od lat, kawałek po kawałku. Tyle że to ja wczoraj postawiłem kropkę nad i. I teraz zostałem z tym wszystkim sam i kompletnie nie wiem, co mam robić.

Marek, 34 lata

Przedstawione historie są inspirowane prawdziwymi zdarzeniami. Nie odzwierciedlają jednak konkretnych wydarzeń ani rzeczywistych osób, a wszelkie podobieństwa do nich mają charakter przypadkowy.