4 pomysły na udane Walentynki

Święto Zakochanych to dzień, który od dekad gości w polskim kalendarzu. I chociaż najszczęśliwsze pary celebrują miłość przez cały rok, to 14. lutego można spędzić wyjątkowo romantycznie. Tym bardziej, że większość z nas narzeka na co dzień na brak czasu oraz natłok obowiązków, a to jak wiemy, nie zawsze sprzyja możliwości spędzenia wartościowego czasu tylko we dwoje.

Co mogą wspólnie robić zakochani? Oto trzy, a nawet cztery podpowiedzi jak spędzić Walentynki. Jeśli mieszkacie razem, to śniadanie i kawa do łóżka może być idealnym gestem na początek dnia. Pamiętajcie, że warto uwzględnić w menu to, co lubi partner lub partnerka wyjątkowo lubi i np. zaopatrzyć się w chrupiące croissanty lub brioszki, świeże owoce i konfitury z egzotycznych owoców. Specjalnie w tym wyjątkowym dniu, oprócz kawy można zaserwować Mimosę, czyli świeży sok pomarańczowy z odrobiną prosecco. Kolacja we dwoje sprawdza się zawsze. Warto jednak wcześniej zarezerwować stolik w ulubionej restauracji, żeby uniknąć jakiegokolwiek stresu. Ma być wyjątkowo i romantycznie, smacznie i ekskluzywnie. W tym dniu doskonale sprawdzą się dania kuchni śródziemnomorskiej, które potrafią zadowolić gusta najbardziej wymagających smakoszy. Dodatkowo zastosować modną w Skandynawii zasadę sharing is caring, zamawiać wspólnie dania i dzielić się nimi z przyjemnością. Warszawska restauracja Milanovo, położona w samym sercu królewskiego Wilanowa, w walentynkowym menu dla par poleca Krewetki po liguryjsku marynowane w czosnku, skórce cytryny i chili czy wyborny makaron Nero di Sepia z mnóstwem przepysznych dodatków. Jeśli para gustuje w mięsach lub rybach, może skosztować wyjątkowo delikatnych i rozpływających się w ustach Żeberek BBQ lub Fish&Chips uwielbianych przez gości. Na deser Królewska Beza lub obłędne tiramisu z amaretto. Do tego lampka wina. Molto romantico. Dla tych, co lubią Walentynki w dresie, zawsze dobrą opcją jest wieczór filmowy z pizzą. Czy może być lepiej? Bez zbytniego napięcia i na totalnym luzie. Ulubione filmy od komedii romantycznych po horrory. A do tego ulubiona Napoletana Canotto, którą zamówisz z dowozem. Milanovo oferuje ponad 30 rodzajów obłędnej neapolitańskiej pizzy. Romantyczne dolce far niente. Przeciwnicy Walentynek lub szczęśliwi single i singielki mogą ten dzień po prostu potraktować jako np. cheat day i pozwolić sobie na odrobinę rozpieszczenia z miłości do siebie. Milanovo zaprasza na soczystego Burgera Włocha lub Tatara z wołowiną bądź Burgera Vege, a jak jeszcze przyjdzie ochota na deser, to kremowy sernik na osłodę będzie strzałem w dziesiątkę. Niezależnie od tego czy jesteście Team Walentynki czy Team Big Nono, potraktujcie ten dzień z przymrużeniem oka, miłością do świata, odwiedźcie koniecznie warszawki Wilanów i restaurację Milanovo, która rozpieści wasze podniebienia i pozwoli się poczuć naprawdę wyjątkowo.