5 beauty pro-tipów, które naprawdę robią różnicę

Nakładaj serum i krem na lekko wilgotną skórę

To jeden z tych trików, które naprawdę działają. Kremy nawilżające nakładaj wtedy, gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna po myciu lub prysznicu, bo kosmetyk pomaga „zamknąć” wodę w naskórku. Ten sam mechanizm sprawia, że wiele serum nawilżających czy kojących lepiej sprawdza się właśnie na delikatnie wilgotnej skórze. Wyjątek? Retinoidy. Te nakładaj wyłącznie na suchą skórę, by zmniejszyć ryzyko podrażnień.

Ta sama zasada dotyczy nakładania balsamów czy maseł do ciała. Jeśli skóra jest szorstka, napięta problemem często nie jest zły balsam, tylko zły moment jego aplikacji. Nawilżanie działa najefektywniej, gdy skóra jest jeszcze wilgotna po kąpieli lub prysznicu. Dlatego nie czekaj, aż ciało całkiem wyschnie. Najpierw delikatnie osusz skórę ręcznikiem, potem od razu użyj balsamu lub masła. Aby ułatwić równomierne rozprowadzenie kosmetyku na skórze, rozgrzej go w dłoniach przed aplikacją.

face.it Nawilżający krem do twarzy, Y.YOU by MIYA

Lekka, żelowo-kremowa formuła redukuje zaczerwienienia, łagodzi podrażnienia i intensywnie nawilża bez obciążenia. Błękitny hydrożel wspiera barierę ochronną i otula skórę komfortem, pozostawiając cerę miękką, gładką i pełną blasku. W jego formule znajdziemy: czarny ryż, ektoina, beta-glukan, ekstrakt z yuzu, CICA, kompleks pre- i postbiotyków.

Krem szybko się wchłania, bez obciążenia i idealnie sprawdza, zarówno solo - na każdy no make-up day, jak i pod makijaż.

Aplikację kremu połącz z delikatnym masażem

Delikatny masaż podczas nakładania kremu:

poprawia mikrokrążenie,

wspomaga lepsze wchłanianie składników,

zmniejsza obrzęki,

poprawia elastyczność skóry.

Możesz stosować ruchy w górę i na zewnątrz — dokładnie tak, jak robią to kosmetolodzy w gabinetach.

mySKINtouch Krem regenerujący z masażerem, MIYA Cosmetics

Formuła kremu z bakuchiolem, niacynamidem, ceramidami i kwasem hialuronowym wspiera odbudowę bariery ochronnej, głęboko nawilża i regeneruje. Metalowy aplikator chłodzi, wspomaga mikrokrążenie i przynosi ulgę napiętej skórze. Dla dodatkowego efektu chłodzenia i odświeżenia warto przechowywać krem w lodówce.

Zamień tonik na esencję — szybciej nawilżysz skórę

Tonik wyrównuje pH, przygotowując oczyszczoną skórę na kolejne etapy pielęgnacji, ale to esencje dają „efekt napompowania” skóry nawilżeniem. Mają lekkie formuły, pełne humektantów (kwas hialuronowy, trehaloza, betaina), a aplikowane pod serum działają jak beauty booster!

mySKINtouch Barierowe mleczko-esencja MIYA Cosmetics

Łączy właściwości tonizujące, nawilżające i regenerujące. Już po pierwszej aplikacji redukuje zaczerwienienia, koi i wspiera płaszcz ochronny naskórka. Zawarte w nim ceramidy, beta-glukan i skwalan pomagają odbudować barierę hydrolipidową, a betaina i ekstrakt z owsa zapewniają uczucie komfortu. Jego lekka, mleczna formuła błyskawicznie się wchłania i nie obciąża skóry.

Twoja cerę po treningu jest w gorszej formie? Problemem może być pot

Twarz warto myć nie tylko rano i wieczorem, ale także po dużym wysiłku, szczególnie gdy pot zbiera się pod czapką, kaskiem albo opaską. To właśnie wtedy skóra łatwiej się drażni i szybciej się „zapycha”. Co to oznacza w praktyce? Jeśli po treningach regularnie wyskakują ci niespodzianki na czole albo przy linii włosów, winne mogą być nie kosmetyki, ale brak dokładnego oczyszczenie skóry po siłowni czy innej aktywności fizycznej.

Oczyszczająco-rozświetlający cleanser-serum, FaceBoom

Jego formuła łączy skuteczność oczyszczania z pielęgnacyjną mocą serum. Kosmetyk delikatnie, ale efektywnie usuwa z powierzchni skóry zanieczyszczenia, nadmiar sebum i pozostałości makijażu, nie naruszając jej naturalnej bariery ochronnej. Pozostawia ją odświeżoną i wygładzoną. W składzie znajdziemy m.in. fermencie ryżowym i centella asiatica.

Peeling nie musi szczypać, żeby działał

W pielęgnacji łatwo wpaść w pułapkę „im mocniej, tym lepiej”. Niestety zbyt częste albo zbyt agresywne złuszczanie może uszkadzać barierę ochronną skóry i prowadzić do podrażnienia, pieczenia, przesuszenia, a nawet nasilenia trądziku. Stosując domową eksfoliację postaw na delikatność. Masz wątpliwość jaki peeling wybrać? Postaw na peelingi enzymatyczne – sprawdzą się nawet w przypadku skóry wrażliwej.

Najlepsze beauty pro-tipy nie są spektakularne — są sprytne, ale w praktyce robią większą różnicę niż kolejny przypadkowy zakup kosmetycznej nowości z TikToka.