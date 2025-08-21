5 lat marki PH.Doctor - Dermokosmetyki, które podbiły serca Polaków

Marka Ph.Doctor została stworzona przez dr Ninę Wiśniewską – dermatolog, wenerolog i lekarza medycyny estetycznej. Pracując na co dzień z pacjentami zauważyła zapotrzebowanie na produkty dbające o naturalne ph skóry, a dostępne na rynku dermokosmetyki nie spełniały jej oczekiwań. Zależało jej na opracowaniu prostej, lecz skutecznej rutyny pielęgnacyjnej wspomagającej leczenie dermatologiczne. Marka okazała się prawdziwym hitem – już pierwszego dnia sprzedaży online złożono 5 tysięcy zamówień.

Formuły kosmetyków Ph.Doctor są w pełni przejrzyste – oparte na rzetelnych badaniach i sprawdzonych dawkach składników aktywnych. Składy są dobrane tak, by dawały realne efekty – stężenia procentowe wynikają z naukowych analiz, a nie z chwytów marketingowych. Dr Wiśniewska osobiście testuje wprowadzane na rynek produkty, wypróbowując od 30 do 55 sztuk testowych, aby upewnić się co do ich skuteczności i bezpieczeństwa. Kosmetyki są wegańskie i naturalne, a ich filozofia opiera się na zasadzie „less is more”, która doskonale sprawdza się zarówno u pacjentów założycielki, jak i innych klientów. Minimalizm widać nie tylko w składach i opakowaniach, ale również w podejściu do pielęgnacji. Co jest must have codziennej pielęgnacji według dr Niny Wiśniewskiej? Dobry produkt do oczyszczania, krem lipidowy oraz krem z filtrem SPF.

Moja myśl przewodnia to: im mniej, tym lepiej. Bariera hydrolipidowa jest niezwykle ważna i łatwo ją zaburzyć nieodpowiednimi kosmetykami. Wychodzę z założenia, że niewielka liczba etapów pielęgnacyjnych z skoncentrowanymi składnikami aktywnymi daje lepsze rezultaty niż wielowarstwowe nakładanie 10 produktów, które często zaburza pH skóry. Na co dzień obserwuję to w swoim gabinecie – tłumaczy dr Wiśniewska.

Ph.Doctor działa na rynku od pięciu lat. W tym czasie marka znacząco poszerzyła swoje portfolio i zdobyła liczne wyróżnienia, m.in. „Kosmetyczna Marka Roku – Jakość i Piękno” oraz „Beauty Star – Quality and Shine”.

O sukcesie marki świadczą nie tylko nagrody, ale przede wszystkim liczba sprzedanych produktów i lojalność klientów, którzy chętnie wracają po kolejne dermokosmetyki.

DO BESTSELLERÓW MARKI NALEŻĄ M.IN.:

Tetra C Serum - serum z aktywnie działającą witaminą C w formie emulsji. Działa przeciwstarzeniowo i rozjaśniająco. Witamina C w formie tetraizopalmitynianu askorbylu jest stabilna i dobrze tolerowana nawet przez wrażliwe skóry.

Krem do twarzy ze stabilną formą retinalu 0,1% - krem wielozadaniowy, wegański produkt łączący dwie zaawansowane technologie zamykania surowców: cyklodekstrynę oraz nanopęcherzyki. Jest przeciwzmarszczkowy, redukuje przebarwienia, przeciw niedoskonałościom, odpowiedni dla cer wrażliwych.

Ujędrniające serum na powieki - serum przeznaczone do pielęgnacji skóry wokół oczu, szczególnie w przypadku cieni, zmarszczek, opuchlizny oraz utraty jędrności. Zaawansowana biotechnologiczna formuła działa liftingująco, napina skórę wokół oczu i redukuje oznaki zmęczenia.

Peeling do twarzy z kwasem mlekowym 12% - peeling do twarzy i ciała z kwasem mlekowym 12% bez kompozycji zapachowej. Multizadaniowy produkt dedykowany do pielęgnacji skór z problemem rogowacenia mieszkowego i zapaleń mieszków włosowych.

Lipidowy krem do twarzy - kosmetyk uniwersalny, odpowiedni dla każdego typu cery, w tym tej wrażliwej lub czasowo uwrażliwionej terapiami dermatologicznymi. Zastosowanie witaminy B3, zwanej niacynamidem, uspokaja reaktywną skórę, działa przeciwzapalnie i wzmacnia barierę naskórkową.