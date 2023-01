5 trendów, które zdominują branżę beauty w 2023 roku

- Branża kosmetyczna stoi u progu wielkiej transformacji. Konsumenci nie szukają już tylko produktu, który sprawi, że będą wyglądać lepiej, ale także poczują się lepiej. Ta zmiana sposobu myślenia doprowadziła do wzrostu popytu na produkty, które oferują więcej niż tylko korzyści dla skóry. FOREO wcześnie to zauważyło i zbudowało swoje portfolio produktów wokół dobrego samopoczucia i dbania o siebie, wypełniając w ten sposób lukę między zdrowiem a urodą - wyjaśnia Vladimir Cuturilo, General Manager Eastern Europe.

Według FOREO, w 2023 roku będziemy świadkami jeszcze większej integracji w tym obszarze, ponieważ technologia będzie się rozwijać i zmieniać nasze codzienne życie, dzięki urządzeniom do pielęgnacji zaprojektowanym tak, abyśmy wyglądali i czuli się lepiej.

1. BARIERA OCHRONNA SKÓRY

Jednym z trendów, który będzie nadal dominował w świecie beauty, jest ochrona bariery hydrolipidowej. Bariera lub innymi słowy warstwa rogowa naskórka to zewnętrzna warstwa skóry, która zatrzymuje wilgoć i chroni skórę przed toksynami środowiskowymi. Gdy zostaje uszkodzona, czyli pozbawiona naturalnych olejków Twoja skóra staje się wrażliwa i bardziej podatna na zaczerwienienia i podrażnienia, a nawet powstawanie niedoskonałości. Jednym z najczęstszych powodów uszkodzenia bariery skórnej jest nadmierne złuszczanie i zbyt agresywne oczyszczanie. Takich rezultatów nie musisz się obawiać stosując linię FOREO LUNA™, ponieważ szczoteczki soniczne tej marki wyposażone są w miękkie silikonowe wypustki, które zapewnia głębokie, ale delikatne oczyszczanie, pozostawiając nienaruszoną barierę hydrolipidową, jednocześnie eliminując do 99,5% nagromadzonych toksyn.

2. BEAUTY SNACKING

Trend beauty snacking to nic innego, jak ekspresowe zabiegi upiększające, przynoszące widoczne rezultaty, które można wykonać w kilka minut i to bez wstawania od biurka i bez wychodzenia z domu.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Naszym ulubionym urządzeniem, dzięki któremu wykonamy szybki zabieg jest IRIS™ 2 od FOREO. Ten kultowy "eyebrator", pokochały już gwiazdy takie jak Gemma Chan, czy Paris Hilton. IRIS™ 2 zapewni świeży wygląd spojrzenia w zaledwie 60 sekund. Urządzenie do masażu okolic oczu, inspirowane jest starożytnymi technikami drenażu limfatycznego, praktykowanymi w Azji, a uzupełnienie go o pulsacyjny masaż T-Sonic™ sprawia, że widoczność cieni i obrzęków pod oczami jest wyraźnie zmniejszona, a spojrzenie rozświetlone. IRIS 2 pomaga także rozluźnić napięcie mięśni twarzy, spowodowane zmęczeniem od długiego używania ekranu i czytania małej czcionki. IRIS™ 2 zwiększa również skuteczność wchłaniania składników aktywnych o 84% i wpychając je w głąb skóry, gdzie działają najlepiej.

3. NIEINWAZYJNE ZABIEGI UJĘDRNIAJĄCE

Popyt na zabiegi opóźniające starzenie się skóry od kilku lat stale rośnie. Jednak rok 2023 przynosi zupełnie nowe spojrzenie na piękno, które skupia się na dbaniu o siebie i dobrym samopoczuciu. Wielu z nas zamiast operacji plastycznych, decyduje się na nieinwazyjne sposoby poprawiające ogólny wygląd skóry, dzięki którym możemy uniknąć powikłań, bólu i długiego czasu rekonwalescencji. Skupiamy się też na podkreślaniu piękna dojrzałej skóry, jako pro-aging, a urządzenia czy kosmetyki mają działać delikatnie i skutecznie.

i Autor: Materiały prasowe FOREO

Prym wśród tego typu rządzeń wiedzie BEAR™ od FOREO – czyli pierwsze na świecie medyczne urządzenie mikroprądowe z systemem Anti-Shock™, które zostało zatwierdzone przez FDA. Udowodniono klinicznie, że BEAR™ znacznie spłyca głębokie zmarszczki i drobne linie, a także zwiększa jędrność i elastyczność skóry w ciągu zaledwie jednego tygodnia stosowania. Czyni go to nie tylko najbezpieczniejszym, ale także najskuteczniejszym dostępnym urządzeniem mikroprądowym do twarzy. BEAR™ łączy technologię mikroprądów z pulsami sonicznymi, "ćwicząc" mięśnie twarzy, stymulując je i tonizując, dzięki czemu skóra jest bardziej napięta. To doskonały przykład na to, że chirurgia plastyczna to nie jedyny sposób na piękną, zadbaną cerę.

4. CIAŁO NA PRZÓD

Wśród najważniejszych trendów na 2023 warto także wymienić dbanie o ciało niemal na równi ze skórą twarzy. Długo wyczekiwana szczoteczka do ciała LUNA™ 4 body od FOREO do codziennego, głębokiego oczyszczania doskonale wpisuje się w ten nurt. To pierwsze urządzenie do ciała od szwedzkiej marki beauty-tech nie tylko zapewni najskuteczniejsze oczyszczanie, ale także pomoże zredukować cellulit.

i Autor: materiały prasowe FOREO

Wykonany z ultrahigienicznego silikonu korpus LUNA™ 4 body składa się z miękkich, silikonowych wypustek. Udowodniono klinicznie, że usuwa 99% zanieczyszczeń i sebum ze skóry. Pobudzający mikrokrążenie, masaż T-Sonic™ pomaga utrzymać prawidłowe krążenie i napiąć skórę. Innowacyjna szczoteczka do oczyszczania ciała FOREO delikatnie złuszcza martwy naskórek i zapobiega wrastającym włoskom. Jest to również idealne przygotowanie skóry na lepsze, głębokie wchłanianie wszelkich kremów lub balsamów, które nałożysz później, zapobiegając wysuszaniu skóry.

5. BEAUTY-TECH

W 2023 roku wkraczamy w erę świadomych konsumentów, których zainteresowanie technologią, światłami LED i krioterapią stale rośnie. Beauty-tech, czyli połączenie najnowszych technologii w służbie urody to trend, który stale rośnie w siłę. Jak pokazały badania przeprowadzone przez FOREO, nakładanie maseczek za pomocą UFO™ 2 poprawia poziom nawilżenia skóry o 126% już po 90 sekundach, a efekt utrzymuje się do 6 godzin. Terapia światłem LED obejmuje 8 różnych długości fal, z których każda ma równie imponujące działanie. Na przykład światło fioletowe rozświetla skórę, światło niebieskie usuwa niedoskonałości, a światło żółte łagodzi stany zapalne skóry. To kosmiczne urządzenie łączy również termoterapię, krioterapię i charakterystyczne dla marki pulsacje soniczne, aby zapewnić profesjonalne rezultaty w zaledwie dwie minuty. - Branża kosmetyczna rozwija się w niesamowitym tempie. Wymienione powyżej trendy z pewnością zdominują świat piękna w 2023 roku, jednak jako wizjonerska marka chcemy zrewolucjonizować branżę kosmetyczną i działać poza ulotnymi trendami. Tworzymy produkty, które dają ludziom pewność siebie, jednocześnie zapewniając im najlepszą skórę w ich życiu - podsumowuje Vladimir Cuturilo.