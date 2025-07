6 produktów do pielęgnacji z wakacyjnej kosmetyczki Co warto w niej mieć?

Serum z witaminą C – moc antyoksydantów

Moc witaminy C warto wykorzystać w wakacyjnej pielęgnacji z wielu powodów. Wzmacnia ona działanie filtrów SPF, przez co zwiększa ochronę przed fotostarzeniem i pojawieniem się przebarwień. Do tego działa rozjaśniająco i rozświetlająco, żeby skóra wygląda zdrowo i pięknie każdego dnia. Serum Garnier Vitamin C+ to jedna z tych pozycji, które warto mieć w wakacyjnej kosmetyczce.

Za efekt odpowiada formuła, w której kluczową rolę odgrywają 4 składniki:

Witamina C*** – pozyskiwana biotechnologicznie, silny antyoksydant, który rozświetla skórę.

Niacynamid – kojący składnik aktywny, który wyrównuje koloryt skóry.

Kwas salicylowy – delikatnie złuszcza i wygładza skórę.

Melasyl™ – nowa opatentowana substancja aktywna, która redukuje nadmiar melaniny powodującej przebarwienia. Nadaje formule żółty odcień, który nie przenosi się na skórę.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Fluid z filtrem SPF – ochrona przeciwsłoneczna

Ochrony przeciwsłonecznej skóra potrzebuje przez okrągły rok, ale latem zapotrzebowanie na dobre zabezpieczenie przed promieniami jest jeszcze większe. Warto o tym pamiętać każdego dnia i sięgać po niewidoczny fluid Garnier Vitamin C SPF50+. Kosmetyk ma lekką formułę i nie bieli. Bez problemu może być

używany zarówno solo lub jako baza pod makijaż. W jego składzie zawarto nie tylko filtry, ale również składnik pielęgnacyjny, który tworzy z nimi świetny duet – witaminę C***, a także kilka innych odpowiedzialnych za dobrą kondycję skóry.

Te składniki odpowiadają za działanie fluidu Garnier:

Witamina C*** – (pochodna witaminy C) znana ze swoich właściwości antyoksydacyjnych, rozświetlających cerę, pozyskiwaną w procesie fermentacji kukurydzy.

Filtry przeciwsłoneczne – kosmetyk z SPF50+ posiada wysoki stopień ochrony przeciwsłonecznej (zarówno przed promieniowaniem UVB, jak i krótkimi oraz długimi falami UVA).

Peptydy – wygładzają skórę.

Kwas hialuronowy – nawilża.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Spray z filtrem SPF – reaplikacja ochrony przeciwsłonecznej

Ochrona przeciwsłoneczna nie działa aż do zmycia kosmetyku. Co około 3 godziny dla zachowania ochrony zaleca się reaplikację. Garnier Vitamin C rozświetlająca

mgiełka UV to kosmetyk, który pozwala wykonać ją niezależnie od okoliczności. Bezdotykowa aplikacja na nagą skórę lub przykrytą makijażem zajmie tylko chwilę. Poza filtrem SPF50+ formuła kosmetyku została wzbogacona w składniki o działaniu pielęgnacyjnym. Dzięki temu zapobiega też przebarwieniom** i rozświetla skórę.

Każda aplikacji dostarcza skórze:

Filtry przeciwsłoneczne – kosmetyk SPF50+ daje wysoką ochronę przed promieniowaniem UV.

Witamina C* – witamina Cg (pochodna witaminy C), która ma właściwości antyoksydacyjne, rozjaśniające oraz rozświetlające.

Witamina E – jest nazywana witaminą młodości, ma właściwości antyoksydacyjne, pomaga chronić skórę przed uszkodzeniami spowodowanymi przez promieniowanie UV.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Płyn micelarny – skuteczne oczyszczanie

Latem, tak jak o każdej porze roku, podstawą pielęgnacji jest skuteczne oczyszczanie. Zanieczyszczenia w powietrzu, resztki kosmetyków do pielęgnacji, makijaż – wszystko to wymaga dokładnego usunięcia na starcie rutyny pielęgnacyjnej. Płyn Micelarny 3w1 do skóry wrażliwej od Garnier jednym gestem delikatnie oczyszcza i koi skórę skłonną do podrażnień. Efekt jest taki, że skóra szybko zostaje oczyszczona bez uczucia ściągnięcia, bez pozostałości i bez pocierania. Działanie kosmetyku bazuje na konkretnym składniku:

Micele – mikrocząsteczki o sferycznych kształtach, które są hydrofobowe (tłuszczolubne) i hydrofilowe (lubiące wodę). Takie połączenie pozwala przyciągać zanieczyszczenia różnego typu.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Garnier

Maseczka nawilżająca – intensywne nawilżanie

Skóra latem traci więcej wilgoci, w odpowiedzi warto dostarczyć jej intensywnego nawilżenia od wewnątrz za sprawą picia dużej ilości wody i od zewnątrz z pomocą odpowiedniej pielęgnacji. Jednym ze sposobów, żeby szybko zadbać o cerę w takiej sytuacji, jest maseczka w płachcie Garnier Hydra Bomb. Wystarczy 15 minut, żeby odzyskała zdrowy wygląd i stała się pełna blasku. Za to, że skóra staje się intensywnie nawilżona, a drobne zmarszczki wydają się zredukowane, odpowiadają dwa składniki:

Kwas hialuronowy – ma właściwości ujędrniające i zdolność do wiązania 1000 razy więcej wody niż sam waży, przez co pozwala intensywnie nawilżyć skórę.

Ekstrakt z granatu – jest bogaty w antyoksydanty, co sprawia, że zwalcza wolne rodniki odpowiedzialne za szybsze starzenie się skóry. Do tego ma właściwości ujędrniające.

i Autor: materiały prasowe Garnier

Pielęgnacja ciała – ukojenie i regeneracja

Skóra po ekspozycji na słońce może wymagać ukojenia i regeneracji. Odpowiedzią na jej potrzeby w takiej sytuacji są formuły z pantenolem takie jak multifunkcyjny krem Mixa Panthenol Comfort. Jedna formuła pozwala na pielęgnację twarzy, ciała i dłoni. Za szybką ulgę, którą przynosi skórze, odpowiada 13% formuła, w której znajdują się:

Pantenol – składnik znany ze swoich właściwości przeciwzapalnych, przyśpieszających procesy regeneracji naskórka, łagodzących podrażnienia i nawilżających.

Gliceryna – dba o optymalny poziom nawodnienia.

Kwasy omega-6 i omega-9 – są znane ze swoich właściwości łagodzących, to kolejne składniki przywracające skórze komfort.