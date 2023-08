i Autor: Materiały prasowe fotomaraton

8 zdjęć w 8 godzin – ruszyły zapisy na Warszawski Maraton Fotograficzny Green Caffè Nero

Fotograficzne wyzwanie dla amatorów, pasjonatów i profesjonalistów odbędzie się w Warszawie w sobotę 16 września 2023 r. już po raz czwarty. Na starcie maratonu staną uczestnicy, których zadaniem będzie wykonanie ośmiu zdjęć w ciągu ośmiu godzin. Będą one ilustrować osiem nieznanych wcześniej fotografom tematów, a dodatkową trudność będzie stanowić brak możliwości edycji zdjęć po ich wykonaniu. Na zwycięzców czeka 11 atrakcyjnych nagród. Minimalna wartość każdej z nich to 1000 złotych. Do wygrania są m.in. nagroda pieniężna, vouchery na sprzęt fotograficzny, sprzęt elektroniczny, smartfony, bilety do teatru, czy pobyt w hotelu. Organizatorem fotomaratonu jest sieć kawiarni Green Caffè Nero. Patronat honorowy objął Prezydent m. st. Warszawy. Gala finałowa odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki.