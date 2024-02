Absolutna rewolucja w suszeniu włosów. Mniejsze urządzenie, które szybciej wysuszy mokre włosy

Do płynu do naczyń dolewam 1/3 szklanki tego i czyszczę pożółkłe ramy okien PCV. Żółte plamy schodzą wraz z pociągnieciem ścierki. Jak czyścić ramy okienne?

Suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ to najlżejsze, najmniejsze i najbardziej precyzyjne narzędzie do stylizacji firmy Dyson, wyposażone w technologie o dużej mocy - nową, usprawnioną grzałkę, silnik Dyson Hyperdymium™ oraz inteligentne czujniki RFID (Radio Frequency Identification) w każdej nasadce, które komunikują się z suszarką, automatycznie dostosowując silnik i grzałkę, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza i temperaturę.

Inżynierowie Dyson stanęli przed zadaniem stworzenia najmniejszej suszarki do włosów o ogromnej precyzji. Oznaczało to podwojenie podstawowej technologii w suszarce do włosów Dyson Supersonic™ - w szczególności technologii grzałki, wydajności silnika i końcówek - przeprojektowanie urządzenia, aby zapewnić precyzję profesjonalistom w zupełnie nowej formie. Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ jest o 30% mniejsza, o 20% lżejsza i bardziej zwrotna - zapewniając szybkie suszenie, gładsze, pozbawione puszenia się ibardziej lśniące włosy.

Czołowi styliści będą używać Dyson Supersonic r™ do stylizacji włosów podczas nowojorskiego, londyńskiego, mediolańskiego i paryskiego tygodnia mody na sezon jesień-zima.

Problem ogólnobranżowy

Od 2017 roku przeprowadziliśmy ankiety i wywiady z 696 stylistami 1, aby zrozumieć ich środowisko, nawyki i potrzeby. Inżynierowie Dyson zbadali i rozwiązali stojące przed nimi wyzwania. Stylista zazwyczaj przyjmuje od 4 do 16 klientów każdego dnia, spędzając średnio od 30 do 60 minut na stylizacji każdego klienta2, dostosowując swój kąt położenia do 30 razy podczas jednej sesji stylizacji. Urazy związane z przeciążeniem, takie jak zespół cieśni nadgarstka, są bardzo powszechne w społeczności stylistów. Te spostrzeżenia wpłynęłyna powstanie profesjonalnej suszarki do włosów Dyson Supersonic r ™ , zapewniającej profesjonalistom zwinne i adaptacyjne narzędzie, które reaguje na rzeczywiste potrzeby, zapewniając jednocześnie doskonałe wrażenia i rezultaty stylizacji.

"Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ opiera się na opracowanej przez nas technologii i wiedzy, oferując szybkie suszenie i stylizację wszystkich rodzajów włosów bez uszkodzeń termicznych. Nasza nowa technologia opływowej grzałki opracowana dla tego urządzenia jest pierwszą na świecie, w połączeniu z naszymi silnikami o dużej prędkości umożliwia lekką obudowę i szybki, precyzyjny przepływ powietrza". - Gavin Galligan, starszy kierownik ds. projektowania i rozwoju, Dyson Beauty

Szczegółowa analiza technologii

Nowy ergonomiczny format

Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ ma wyjątkowy kształt. Ergonomicznie zaprojektowana w rewolucyjnej krzywej "r", waży zaledwie 325 gramów3 , mniej niż waga butelki lakieru do włosów4 , kształt pozwala profesjonalistom bez wysiłku dotrzeć tam, gdzie normalnie trudno jest dosięgnąć, zapewniając kontrolę i wygodę pracy.

Usprawniona grzałka przepływowa zapewniająca równomierne ogrzewanie Opatentowana przez firmę Dyson nowa technologia grzałek jest mała, lekka i niezwykle energooszczędna.Konwencjonalne grzałki wykorzystują otwarty drut owinięty wokół płytek mikowych, powszechnie stosowanych w elektronice, co powoduje powstawanie gorących i zimnych punktów w przepływie powietrza.

Naukowcy Dyson szczegółowo zbadali, jak zapobiegać uszkodzeniom termicznym, aby zachować zdrowie włosów. Ich celem jest zaprojektowanie urządzeń, które nie tylko zapewniają doskonały styl, ale także pomagając zachować zdrowe włosy.

Technologia opływowej grzałki przepływowej Dyson to pierwsza zakrzywiona grzałka Dyson w suszarce do włosów, wykonana z symetrycznych folii, które tworzą zawieszoną ścieżkę. Ścieżka ta zapewnia wydajność dzięki maksymalnej ekspozycji na strumień powietrza, przy minimalnym wpływie na szybkość przepływu i wydajność. Powietrze pod wysokim ciśnieniemprzechodzące przez unikalną krzywiznę ogrzewa strumień powietrza bardziej równomiernie, bez gorących punktów. Oznacza to, że użytkownik doświadcza zwiększonej równomierności temperatury nawet podczas korzystania z nasadek, wyższej temperatury do stylizacji i szybkiego suszenia włosów bezuszkodzeń termicznych.Osiągnięcie optymalnej wydajności grzałki przy jednoczesnym zrównoważeniu wagi i objętości było kluczowe dla opracowania suszarki do włosów Dyson Supersonic r™. Ze względu na nowy kształt dyktujący projekt, inżynierowie mieli za zadanie przeprojektować technologię grzałki Dyson, aby zmniejszyć rozmiar, a jednocześnie zwiększyć wydajność, która zapewni stylistom lżejsze, bardziej zwinne narzędzie do walki z powszechnymi dolegliwościami wśród społeczności stylistów - obolałymi ramionami, matowymi włosami i ekstremalnymi uszkodzeniami termicznymi. Rezultatem jest mała i wydajna grzałka, wykonana z dwudziestu ośmiu 99,9% miedzianych mikrofinów, które równomiernie przenoszą ciepło dostrumienia powietrza, zapewniając większą precyzję podczas stylizacji i większy połysk włosów.

Inteligentna kontrola ciepła

Podobnie jak pozostałe urządzenia do pielęgnacji włosów Dyson, profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ jest wyposażona w inteligentną kontrolę ciepła. Termistor w postaci szklanego koralika współpracuje z wbudowanym czujnikiem temperatury w grzałce - mierząc temperaturę powietrza ponad 20 razy na sekundę, aby zapobiec ekstremalnym uszkodzeniom termicznym i chronić naturalny połysk.

"Najszybsza zmiana temperatury, jaką kiedykolwiek czułem w suszarce do włosów". - Irinel de Leon, stylistka gwiazd

Zoptymalizowane mocowanie RFID

Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ posiada również zintegrowane czujniki identyfikacji radiowej (RFID) w każdej nasadce, które komunikują się z suszarką do włosów, automatycznie dostosowując silnik i grzałkę, aby zapewnić optymalny przepływ powietrza i temperaturę. Funkcja ta umożliwia intuicyjne dostosowanie urządzenia do każdego rodzaju i stylu włosów. Na przykład dyfuzor jest ustawiony na niski przepływ i niską temperaturę, aby zmniejszyć puszenie się włosów i poprawić loki bez zakłócania wzoru loków. Tryb suszenia zgrubnego wykorzystuje maksymalną moc i przepływ, aby zminimalizować czas suszenia przy zachowaniu kontrolowanego przepływu powietrza.Profesjonalna suszarka do włosów Dyson Supersonic r™ jest wyposażona w trzy precyzyjne ustawienia przepływu powietrza i cztery tryby ogrzewania, w tym stały zimny strumień, z ergonomicznie rozmieszczonymi elementami sterującymi w zasięgu kciuka i wskaźnikami LED na uchwycie. Zaprojektowana dla stylistów, aby mogli z łatwością korzystać z narzędzia bez przerywania sesji stylizacji. Głęboko obciążony filtr został zaprojektowany tak, aby wychwytywać profesjonalne zanieczyszczenia, takie jak lakiery do włosów, produkty do stylizacji i inne niuanse powietrza w salonie, w konstrukcji siatki 3D, aby chronić wydajność urządzenia, trwając do dwóch razy dłużej między czyszczeniami.

i Autor: materiały prasowe Dyson

