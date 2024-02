Susz i prostuj mokre włosy bez wysokich temperatur

Aeroprostownica Dyson Airstrait™ jest odpowiedzią na problemy, jakie generują konwencjonalne prostownice, które prostują włosy za pomocą wysokiej temperatury przy użyciu gorących płytek, narażając włosy na ryzyko nieodwracalnych zniszczeń. Z tego samego powodu, w przypadku tradycyjnych rozwiązań niemożliwa jest stylizacja włosów prostownicą na mokro.

Podczas prostowania, pasmo włosów jest podtrzymywane przez dwa ramiona prostownicy, z których dyfuzory wypuszczają w dół silny, skupiony strumień powietrza, susząc i jednocześnie prostując mokre włosy. Powietrze jest precyzyjnie podgrzewane i równomiernie rozprowadzane przez pasma włosów bez konieczności stosowania nadmiernej temperatury i bez użycia gorących płytek. Dzięki temu, prostowanie zarówno suchych, jak i mokrych włosów jest bezpieczne. Dodatkowo, skupiony strumień powietrza zapewnia wygładzenie i wyrównaniewłosów. Wszystko za pomocą jednego urządzenia. Aeroprostownica Dyson Airstrait™, zaprojektowana z myślą o różnych rodzajach włosów, upraszcza codzienną rutynę i pozwala szybko uzyskać naturalny efekt prostych i wygładzonych włosów, nadając im odpowiedni kształt i zachowując zdrowy wygląd, miękkość w dotyku oraz blask.

“Dogłębne zrozumienie tego, jak korzystać z potencjału przepływu powietrza i jak nim umiejętnie sterować, ma fundamentalne znaczenie dla efektywności działania aeroprostownicy Dyson Airstrait™. Wiedza, którą zdobywaliśmy przez ostatnie 25 lat, pozwoliła nam na stworzenie naszej pierwszej prostownicy, która umożliwia suszenie i jednoczesne prostowanie mokrych włosów, bez gorących płytek i bez uszkodzeń termicznych. Zastosowanie nowoczesnej technologii przepływu powietrza pod wysokim ciśnieniem z jednoczesnym zachowaniemłatwości obsługi, którą użytkownicy bardzo cenią w aeroprostownicy Dyson Airstrait™, oszczędza czas i pozwala uzyskać naturalny efekt prostych włosów na co dzień”. James Dyson,Założyciel i Główny Inżynier.

Technologia Precision Air Jets

Wzdłuż ramion aeroprostownicy Dyson Airstrait™ znajdują się podwójne otwory o wielkości 1.5mmx, które wypuszczają dwa skupione strumienie powietrza o dużej prędkości. Skierowanepod kątem 45°, zbiegają się tworząc jeden skoncentrowany strumień powietrza, który jest skierowany w dół wzdłuż kosmyków włosów. Umożliwia to wytworzenie odpowiedniej siły inapięcia potrzebnego do wyprostowania i wygładzenia włosów, dzięki czemu włosy są mniej podatne na uszkodzenia i stają się mniej łamliwe. ² Dodatkowo, łopatki dyfuzorów, w którewyposażona jest aeroprostownica Dyson Airstrait™, dostrojono w osiach X-, Y- i Z-, zapewniając skierowanie masy termicznej podczas stylizacji z dala od użytkownika. Pozwala to jednocześnie na efektywne suszenie włosów u ich nasady. Łopatki dyfuzora są zdejmowane, co znacznie ułatwia ich czyszczenie.

Naukowe podstawy stylizacji włosów

Firma Dyson od ponad dekady prowadzi badania nad stylizacją włosów i zainwestowała, jak dotąd, pół miliarda funtów w rozszerzenie i przyspieszenie badań oraz rozwój technologii wdziedzinie beauty. Inżynierowie Dyson przeprowadzili szczegółowe badania, począwszy od struktury samych włosów, po dynamikę przepływu powietrza w urządzeniu, analizującuszkodzenia termiczne, mechaniczne i chemiczne włosów oraz ich późniejszy wpływ na ich kondycję. Z naukowego punktu widzenia, chcąc zmienić fryzurę, wiązania wodorowe każdego kosmyka włosa muszą zostać zerwane i następnie ponownie odtworzone, co w praktyce nadaje włosom nowy kształt. Zresetowanie wiązań można uzyskać za pomocą wysokiej temperatury lub poprzez zwilżenie włosów. Prostowanie wilgotnych włosów przy użyciu silnego nawiewu powietrza, zmniejsza zapotrzebowanie na wysoką temperaturę i powoduje, że włosy mniej się puszą i nie odstają oraz chroni ich naturalny blask.

Kiedy włosy są wilgotne, woda w naturalny sposób osłabia ich wiązania. W tym stanie, wiązania są bardziej elastyczne i można na nowo je odtworzyć w miarę suszenia włosów, bez potrzeby stosowania ekstremalnych temperatur. Stąd też, wykorzystując optymalny poziom ciepła i kontrolowany przepływ powietrza, znaleźliśmy sposób na prostowanie włosów, zmniejszając ryzyko ich uszkodzenia. Prostowanie za pomocą powietrza pozwala na uzyskanie efektu prostych włosów, przy jednoczesnym zachowaniu ich objętości i swobody ruchu. Gdy włosy są już suche i wygładzone, wiązania zostały odtworzone, a uzyskany efekt można dodatkowo utrwalić wykańczając pasma chłodnym strumieniem powietrza.

Silnik Dyson Hyperdymium™

Aeroprostownica Dyson Airstrait™ jest napędzana silnikiem Hyperdymium™, który stanowi serce technologii stylizacji włosów Dyson. Jest on mały i lekki, a zarazem wystarczająco mocny,by wygenerować przepływ powietrza potrzebny do jednoczesnego suszenia i prostowania mokrych włosów. 13-łopatkowy wirnik napędzany silnikiem Dyson Hyperdymium™ obraca się zprędkością do 106 000 obr/min, przepuszczając przez urządzenie 11,9 litra powietrza na sekundę. Generuje to ciśnienie powietrza 3,6 kPa, wystarczająco wysokie do wyprostowaniawłosów podczas suszenia. Silnik o średnicy 27 mm jest na tyle mały, że mieści się w uchwycie, nie tracąc przy tym swojej mocy.

Inteligentna Kontrola Temperatury

Podobnie jak pozostałe produkty do stylizacji włosów firmy Dyson, aeroprostownica Dyson Airstrait™ jest wyposażona w system inteligentnej kontroli temperatury. Szklane termistoryumieszczone w ramionach urządzenia regulują temperaturę przepływu powietrza do 16 razy na sekundę, aby zapobiec uszkodzeniom termicznym i chronić naturalny blask włosów.

Tryby Stylizacji

Prostując mokre włosy, potrzeba silnego przepływu powietrza, aby przyspieszyć ich suszenie. Natomiast mniej ciepła jest potrzebne, aby uzyskać efekt wyprostowanych włosów. Z koleiprostując suche włosy, potrzebna jest wyższa temperatura, aby zmienić kształt włosów na wyprostowane. Ponieważ jednak włosy są już suche, wystarczy mniejszy przepływ powietrza.Aeroprostownica Dyson Airstrait™ posiada dwa tryby stylizacji: „na mokro” i „na sucho” oraz tryb „chłodzenia”, umożliwiający utrwalenie fryzury. Aby uzyskać najlepsze efekty, tryby „namokro” i „na sucho”, są wstępnie ustawione z określonymi parametrami ciepła i przepływu powietrza. W trybie „na mokro” można wybrać spośród trzech ustawień ogrzewania: 80°C, 110°C i 140°C. W trybie „na sucho” można wybrać pomiędzy 120°C lub 140°C, albo „tryb BOOST”. Prędkość przepływu powietrza można regulować wybierając pomiędzy dwoma trybami – niskim i wysokim. Możliwe jest także ustawienie trybu zimnego nadmuchu oraz trybu suszenia włosów od nasady.

