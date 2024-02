Podaruj jej piękny uśmiech. Zacznij od skóry

Sekretem pięknie wyglądającego makijażu jest dobrze przygotowana pod niego skóra. Niezależnie od tego, czy szukamy prezentu na Walentynki, czy tego dnia szykujemy się do wyjścia, czy będziemy spędzać wieczór w domowym zaciszu, bestsellerowe serum Wake up Shot! będzie świetną bazą dla wszystkich tych scenariuszy. To produkt, który pomoże rozjaśnić, wygładzić i ujędrnić cerę. Zawarta w nim uderzeniowa dawka witaminy C to prawdziwy zastrzyk energii. Oprócz niego w doborze kosmetyków pod walentynkową pielęgnację warto zwrócić uwagę na olejek Skin Superfood. To produkt, który idealnie sprawdzi się przy każdym typie cery potrzebującej odżywienia. Dzięki lekkiej, jedwabistej konsystencji szybko się wchłania, nie obciążając skóry. Świetnie nadaje się jako wygładzająca baza pod makijaż. W kwestii kosmetyków do makijażu dobrze sprawdzi się krem CC Your Nude. To kosmetyk dostępny w trzech odcieniach, który dopasowuje się do cery, ujednolicając jej koloryt. Zapewnia perfekcyjne krycie z efektem satynowego glow, a przy tym dba o wysoki poziom nawilżenia, sprawiając, że jest to idealny wybór na walentynkowe wyjście!

i Autor: Materiały prasowe Alkmie

