Absolutnie genialny trik na wypełnienie zmarszczek makijażem. Kobiety po 50-tce oszaleją na jego punkcie. Będziesz wyglądać młodziej, a koleżanki zzielenieją z zazdrości

Odmładzający makijaż dla kobiet po 50-tce. Jaki się malować, by zamaskować zmarszczki?

Zmarszczki to nic innego jak bruzdy pojawiające się na naszej skórze. Czynników ich powstawania jest wiele, ale najczęściej są one objawem starzenia się skóry. Aby spowolnić procesy powstawania zmarszczek stosuj dobrze dobraną pielęgnację, nawadniaj organizm oraz prowadź zdrowy tryb życia. Nie zapominaj także o kremie z filtrem. Eksperci przyznają, że promienie słoneczne mogą odpowiadać za 80 proc. procesów starzenia się skóry. Krem z SPF stosuj także w pochmurne dni gdy nie wychodzisz z domu. Światło niebieskie emitowane przez ekrany komputerów i telewizorów również przenika w głębsze warstwy skóry uszkadzając ją. Jeżeli chcesz zamaskować zmarszczki za pomocą makijażu to przetestuj kilka sprawdzonych trików. To porady od makijażystek, które sprawią, że zmarszczki będą zminimalizowane, a bruzdy optycznie wypełnione.

Jak się malować po 50-tce? Ten makijaż odmładza

Przede wszystkim zadbaj o dobrą bazę. Pod makijaż zaaplikuj krem nawilżający. Postaw na podkład o maksymalnie średnim kryciu z rozświetlającym lub satynowym wykończeniem. Unikaj podkładów i pudrów o bardzo matowym kryciu, one jedynie podkreślają zmarszczki i suchość na skórze. Zrezygnuj także w produktów rozświetlających z widocznymi drobinami. Stawiaj na satynowe lub lekko perłowe wykończenie. Wizażyści polecają, by zrezygnować z rozświetlacza na rzecz różu do policzków. Doda ona skórze witalności. Tiktokerka izabeasalvat pokazała jednym ze swoich filmików, jak bardzo można odmłodzić się makijażem. To dowód na to, że makeup nie postarza i może sprawić, że będziesz wyglądała młodziej.

