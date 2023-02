Absolutnie nowa pielęgnacja. Hitowa marka makijażowa zamierza rozprawić się z rozszerzonymi porami!

- Mamy je wszyscy! Jean i Jane Ford, założycielki Benefit Cosmetics postanowiły zająć się tym faktem i w 2010 stworzyły kultową dziś bazę The POREfessional. Co pierwotnie było odpowiedzią na urodowe rozterki klientów dało początek całkiem nowego podejścia i zdrowej “obsesji” na punkcie porów. The POREfessional stał się bestsellerem marki i osiągnął status kultowego ulubieńca Klientów. Benefit sukcesywnie rozwijał franczyzę umacniając przez lata swoją rolę eksperta w zakresie pielęgnacji porów, innowacji i wielozadaniowych rozwiązań urodowych - pisze Benefit Cosmetics w swoim komunikacie.

Gdybyśmy byli pozbawieni porów (jak podpowiadają nam filtry w social media) nie bylibyśmy w stanie produkować sebum, co prowadziłoby do skrajnego wysuszenia i pękania skóry. Brak porów oznacza także zaburzoną regulację temperatury, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania! Pory są KLUCZOWE dla naszej skóry i zdrowia. Dlatego właśnie teraz nadszedł czas na rewolucje - to koniec z ukrywaniem, walczeniem z porami! Czas na ich pielęgnowanie i dbanie o nie!

Działanie udowodnione klinicznie

Przetestowane dermatologicznie

Niekomedogenne

Zawierają skuteczne składniki

Delikatne dla skóry

Odpowiednie dla skóry normalnej, suchej, tłustej i mieszanej

Stworzone, aby działać wspólnie

Nowa kolekcja dostępna jest już w Sephorze.

W skład komplementarnej linii produktów wchodzą:

The POREfessional Get Unblocked - Olejek Do Demakijażu Oczyszczający Pory - ten lekki olejek o jedwabistej konsystencji robi wszystko to, czego oczekujesz od produktu tego typu - szybko rozpuszcza makijaż, oczyszcza zatkane pory i pozostawia skórę odżywioną. Pory są oczyszczone, a skóra nie jest obciążona.

ten lekki olejek o jedwabistej konsystencji robi wszystko to, czego oczekujesz od produktu tego typu - szybko rozpuszcza makijaż, oczyszcza zatkane pory i pozostawia skórę odżywioną. Pory są oczyszczone, a skóra nie jest obciążona. The POREfessional Tight ’N Toned - Tonik Z Kwasami AHA+PHA Oczyszczający Pory - s praw, że Twoje pory będą niewidoczne z innowacyjną formułą toniku w piance! Ta wyjątkowa konsystencja jest niewyczuwalna na skórze, szybko się wchłania i wygodnie aplikuje palcami - nie musisz używać jednorazowych wacików! Kwasy AHA są dobrze zbalansowane przez PHA dla delikatnego złuszczenia skóry i widocznego zminimalizowania porów. Pory wyglądają na mniejsze, a skóra na gładszą od pierwszego użycia i pozostają takie na dłużej.

praw, że Twoje pory będą niewidoczne z innowacyjną formułą toniku w piance! Ta wyjątkowa konsystencja jest niewyczuwalna na skórze, szybko się wchłania i wygodnie aplikuje palcami - nie musisz używać jednorazowych wacików! Kwasy AHA są dobrze zbalansowane przez PHA dla delikatnego złuszczenia skóry i widocznego zminimalizowania porów. Pory wyglądają na mniejsze, a skóra na gładszą od pierwszego użycia i pozostają takie na dłużej. The POREfessional Deep Retreat - Maska Z Glinką Oczyszczająca Pory - rozpieść się i swoje pory z kremową, głęboko oczyszczającą maską glinkową. Obserwuj jak wysychając, maska oczyszcza twoje pory, usuwa z nich nadmiar zanieczyszczeń i sebum. Kiedy maska wyschnie na całej powierzchni, zmyj ją obficie wodą i zobacz, jak oczyszczona, zmatowiona i zdrowo wyglądająca jest Twoja skóra. A co jest najlepsze? Skóra czuje się komfortowo w czasie i po aplikacji, tak dobrze jak Ty!

rozpieść się i swoje pory z kremową, głęboko oczyszczającą maską glinkową. Obserwuj jak wysychając, maska oczyszcza twoje pory, usuwa z nich nadmiar zanieczyszczeń i sebum. Kiedy maska wyschnie na całej powierzchni, zmyj ją obficie wodą i zobacz, jak oczyszczona, zmatowiona i zdrowo wyglądająca jest Twoja skóra. A co jest najlepsze? Skóra czuje się komfortowo w czasie i po aplikacji, tak dobrze jak Ty! The POREfessional Good Cleanup - Pianka Do Mycia Twarzy Na Rozszerzone Pory - ten żel do oczyszczania skóry w piance da Ci wyjątkowe uczucie odświeżenia! Widocznie usuwa bród, sebum i nieczystości, aby Twoje pory wyglądały na mniejsze i wygładzone, a skóra na oczyszczoną przez długi czas! Czysta i gładka skóra bez uczucia suchości i ściągnięcia!

ten żel do oczyszczania skóry w piance da Ci wyjątkowe uczucie odświeżenia! Widocznie usuwa bród, sebum i nieczystości, aby Twoje pory wyglądały na mniejsze i wygładzone, a skóra na oczyszczoną przez długi czas! Czysta i gładka skóra bez uczucia suchości i ściągnięcia! The POREfessional Speedy Smooth - Ekspresowa Maska Wygładzająca Pory - zobacz efekty już po pierwszym użyciu! Ta bankietowa maska o błyskawicznym efekcie, w 5 minut lub mniej widocznie zmniejszy widoczność porów, wygładzi skórę i wchłonie nadmiar sebum. Lekka, żelowa formuła zamienia się w glinkę i sprawi, że Twoja skóra będzie miękka i odświeżona.

zobacz efekty już po pierwszym użyciu! Ta bankietowa maska o błyskawicznym efekcie, w 5 minut lub mniej widocznie zmniejszy widoczność porów, wygładzi skórę i wchłonie nadmiar sebum. Lekka, żelowa formuła zamienia się w glinkę i sprawi, że Twoja skóra będzie miękka i odświeżona. The POREfessional Smooth Sip - Lekki Krem Nawilżający Wygładzający Pory - ten lekki krem nawilżający wygładza widoczność porów, jest niewyczuwalny na skórze i odświeża. Formuła na bazie wody i żelowo-kremowa konsystencja nawilżają przez 12 godzin. Skóra pozostaje miękka i odżywiona, a jej faktura gładka na długo.

