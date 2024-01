i Autor: Shutterstock

Z tego lepiej zrezygnować

Absolutnie zakazany kosmetyk do makijażu dla kobiet po 50-tce. Tragicznie podkreśla zmarszczki i dodaje lat. Jeżeli chcesz wyglądać młodo to lepiej wyrzuć ten kosmetyk do śmieci

kaja 12:59 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Makijaż dla kobiet po 50-tce. Niezależnie od wieku każda kobieta chce czuć się piękna w swoim ciele. Makijaż towarzyszy nam już od tysięcy lat i jest on rewelacyjnym sposobem, by podkreślić piękno i uwidocznić auty. Jeżeli skończyłaś 50 lat to wcale nie musisz rezygnować makijażu. Możesz nosić pełny make-up, jaki tylko Ci się podoba. Jest jednak jeden kosmetyk, z którego lepiej zrezygnować. Nie wgląda on dobrze na skórze dojrzałej. Bezlitośnie podkreśla zmarszczki i postarza cerę. Ten kosmetyk natychmiastowo wyrzuć do śmieci.