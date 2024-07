Akcja stylizacja

Stylizacja włosów z poszanowaniem ich zdrowia i kondycji dla marki INVISIBOBBLE to wartość bezwzględna. Już same akcesoria pozwoliły zrezygnować m.in. z użycia ciepła, by uzyskać piękne loki czy fale. Nowości od INVISIBOBBLE sprawdzą się na każdym etapie stylizacji – po myciu, po suszeniu, czy do odświeżenia fryzury w ciągu dnia. Dzięki unikalnemu kompleksowi HAIRLOVETECH oraz wegańskiemu kompleksowi keratynowemu, produkty pielęgnują włosy od wewnątrz i chronią je przed przesuszeniem. Co więcej, nie zawierają silikonów, siarczanów ani parabenów. Ale to nie wszystko: oprócz ochrony przed wysoką temperaturą do 230°C, wszystkie produkty oferują ochronę UV, aby chronić włosy przed uszkodzeniami słonecznymi.

NIEZAWODNA OBJĘTOŚĆ

Invisibobble EXTRA VOLUME pianka nadająca objętość

Formuła pianki wzbogacona jest o lekkie polimery i odżywcze składniki, zapewnia natychmiastowe uniesienie włosów u nasady, nadając im długotrwałą objętość i sprężystość bez sklejania czy obciążania. Specjalnie opracowana receptura wzbogacona o proteiny pszeniczne i pantenol zapewnia włosom nawilżenie, ochronę przed wysuszeniem i działanie pielęgnujące.

Jakie są właściwości pianki?

Ekstra objętość: pianka unosi włosy u nasady, nadając im naturalną puszystość i sprężystość, co pozwala na stworzenie wymarzonej fryzury.

Lekka formuła: nie obciąża włosów i nie powoduje ich sklejenia, co zapewnia komfort stosowania i naturalny wygląd.

Nawilżenie i pielęgnacja: zawarte w piance proteiny pszeniczne i pantenol nawilżają włosy, chronią je przed wysuszeniem i nadają im blask.

Ochrona przed ciepłem: pianka chroni włosy przed szkodliwym działaniem wysokiej temperatury podczas suszenia i stylizacji.

Wygodna aplikacja: pianka jest łatwa w rozprowadzaniu i szybko schnie, co ułatwia jej stosowanie.

Natychmiastowa i długotrwała objętość.

Sposób użycia:

Przed użyciem piankę dobrze wstrząsnąć. Nanieść niewielką ilość pianki na wilgotne włosy, równomiernie rozprowadzając ją na całej długości. Następnie wysuszyć włosy suszarką lub ułożyć je na wybrany sposób.

TEMPERATURA POD KONTROLĄ

Invisibobble HEAT PROTECT termoochronny spray do włosów

To przełomowy produkt do stylizacji włosów, który łączy w sobie ochronę termiczną z długotrwałym utrwaleniem i zwiększaniem objętości. Opracowany z myślą o osobach, które pragną zadbać o swoje włosy i uzyskać perfekcyjną stylizację.

Jakie właściwości posiada spray?

Skuteczna ochrona termiczna do 230°C.

Długotrwałe utrwalenie fryzury.

Nadaje objętość i sprężystość.

Nawilża i odżywia włosy.

Wzmacnia strukturę włosa.

Długotrwałe utrwalenie i zwiększona objętość.

Innowacyjna formuła Heat Protect zapewnia bezkompromisową ochronę przed szkodliwym działaniem wysokich temperatur. Zawarte w sprayu składniki tworzą na powierzchni włosa tarczę, która chroni je przed uszkodzeniami termicznymi podczas suszenia, prostowania i kręcenia. Dzięki temu włosy zachowują swoją naturalną elastyczność, blask i zdrowy wygląd, nawet podczas regularnego stosowania narzędzi termicznych. Lekka formuła sprayu nie obciąża włosów i pozwala im zachować naturalny ruch i objętość. Fryzura pozostaje nienaganna przez cały dzień, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych. Zawarte w kompleksie witaminy i ekstrakty roślinne nawilżają włosy, nadają im blask i ułatwiają rozczesywanie. Dodatkowo, formuła chroni włosy przed wolnymi rodnikami, które przyczyniają się do ich starzenia i osłabienia. Spray jest uniwersalny i może być stosowany na wszystkich rodzajach włosów, zarówno prostych, jak i kręconych. Szczególnie polecany jest osobom, które regularnie używają narzędzi termicznych do stylizacji oraz tym, które chcą uzyskać długotrwałą fryzurę o zwiększonej objętości.

Sposób użycia:

Przed użyciem narzędzi do stylizacji termicznych, spryskaj wilgotne lub suche włosy równomiernie z odległości około 15 cm.

TRWAŁOŚĆ, KTÓRA NIE ZAWIEDZIE

Invisibobble POWER HOLD lakier do włosów

To produkt łączący w sobie niezrównaną siłę utrwalenia z troską o włosy i skórę głowy. Ten wyjątkowy spray został stworzony z myślą o tych, którzy pragną perfekcyjnej fryzury o ekstremalnej trwałości bez kompromisów w kwestii zdrowia i kondycji włosów.

Jakie są kluczowe cechy sprayu?

Niesamowita siła utrwalenia: do 48 godzin bez uszczerbku dla zdrowia włosów.

Ochrona przed promieniami UV: zapobiega wysuszaniu i łamaniu się włosów.

Formuła Hairlovetech Complex: nawilża, chroni i nadaje włosom elastyczność.

Bez sztucznych barwników i zapachów: idealne dla osób wrażliwych.

Lekka mgiełka: nie skleja i nie obciąża włosów.

Niezrównana siła utrwalenia.

Lakier POWER HOLD zapewnia ekstremalnie mocne utrwalenie fryzury na okres do 48 godzin. Specjalnie opracowana formuła skutecznie ujarzmia nawet najbardziej niesforne włosy, zapewniając im imponującą odporność na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, wilgoć czy pot. Lakier nie tylko utrwala fryzurę, ale również dba o kondycję włosów i skóry głowy. Zawarte w nim składniki odżywcze, takie jak pantenol i witamina E, nawilżają i wzmacniają włosy, chroniąc je przed przesuszeniem i łamaniem. Dodatkowo, zawiera filtr UV, który zabezpiecza włosy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając ich blaknięciu i utracie blasku. Wyróżnia się zastosowaniem innowacyjnej technologii Hairlovetech. Dzięki niej, lakier nie pozostawia na włosach lepkiego osadu, co zapewnia im naturalny wygląd i przyjemną w dotyku fakturę. Włosy pozostają lekkie i swobodnie się układają, bez uczucia sztywności i sklejenia. To produkt niezwykle uniwersalny, który może być stosowany do stylizacji wszelkiego rodzaju włosów, niezależnie od ich długości, typu czy kondycji. Doskonale sprawdza się zarówno do tworzenia skomplikowanych fryzur, jak i utrwalania prostszych stylizacji.

Sposób użycia:

Dobrze wstrząśnij butelką, aby wymieszać składniki. Trzymaj spray w odległości około 20-30 cm od włosów i równomiernie rozpyl na fryzurę.

WŁOSY PEŁNE BLASKU

Invisibobble EXTRA SHINE spray nabłyszczający

EXTRA SHINE sprawy nabłyszczający wprowadzi włosy w nowy wymiar blasku i trwałości. Ta wyjątkowa formuła łączy w sobie delikatną pielęgnację z imponującą mocą utrwalenia, zapewniając włosom oszałamiający blask bez uczucia lepkości i obciążenia.

Jakie są właściwości sprayu?

Lekka formuła bez uczucia lepkości.

Ochrona i nawilżenie kosmyków.

Blask i wysoka trwałość włosów.

Szybkie schnięcie i świeży zapach.

Odpowiedni dla każdego rodzaju włosów.

Lekka formuła dla każdego typu włosów.

Technologia Hairlovetech Complex to sekret formuły produktu. Składniki aktywne, takie jak ekstrakt z aloesu i prowitamina B5, otaczają każdy włos ochronną warstwą, intensywnie nawilżając go i nadając mu elastyczność. Włosy stają się miękkie, gładkie i promienne, a fryzura zyskuje trwałość bez usztywniania. To idealny produkt dla każdego rodzaju włosów, niezależnie od ich długości, struktury i podatności na układanie. Spray doskonale sprawdza się zarówno do utrwalania fryzur dziennych, jak i wieczorowych, zapewniając perfekcyjny wygląd przez cały dzień. Formuła sprayu jest niezwykle lekka i nie pozostawia na włosach śladów. Szybko schnie, nie skleja kosmyków i nie powoduje ich łamania. Delikatny, świeży zapach nadaje włosom przyjemny aromat.

Sposób użycia:

Przed użyciem dobrze wstrząśnij butelką. Rozpyl lakier z odległości około 20 cm na suche włosy, skupiając się na końcówkach. Możesz stosować lakier również na całą długość włosów, aby uzyskać efekt dodatkowego blasku i utrwalenia.

ŚWIEŻOŚĆ POD RĘKĄ

Invisibobble INVISIBLE REFRESH suchy szampon

To rewolucyjny produkt, który łączy w sobie wygodę i skuteczność, oferując zupełnie nowe spojrzenie na odświeżanie fryzury. Wyróżnia go nie tylko innowacyjna formuła, ale również wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne, które czynią go idealnym rozwiązaniem dla każdego rodzaju włosów.

Jakie są właściwości szamponu?

Szybki efekt: szampon zapewnia natychmiastowy efekt odświeżenia.

Ochrona przed promieniowaniem UV: filtry UV chronią włosy przed szkodliwym działaniem słońca, zapobiegając blaknięciu i wysuszaniu.

Wzmocnienie i pielęgnacja: dodatek pantenolu nawilża i wzmacnia włosy, pozostawiając je miękkie, lśniące i łatwe do rozczesania.

Łatwość użycia: wygodna forma sprayu zapewnia łatwą i szybką aplikację, gdziekolwiek jesteś.

Przyjemny zapach: subtelny i świeży zapach zapewnia długotrwałe uczucie czystości i komfortu.

Łatwość stosowania i wyjątkowy efekt.

Tajemnicą suchego szamponu INVISIBLE REFRESH jest opatentowana technologia mikropuderków. Te mikroskopijne cząsteczki absorbują nadmiar sebum i zanieczyszczeń, przywracając włosom świeżość i objętość bez obciążania ich. W przeciwieństwie do tradycyjnych suchych szamponów, które często pozostawiają biały osad, INVISIBLE REFRESH suchy szampon jest całkowicie niewidoczny, zapewniając naturalny efekt. Zawiera formułę wzbogaconą o witaminę E i pantenol, które nawilżają i odżywiają włosy, chroniąc je przed przesuszeniem i łamaniem. Dodatkowo, formuła zawiera filtr UV, który chroni przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Szampon jest idealnym rozwiązaniem dla osób o każdym rodzaju włosów, niezależnie od ich grubości, długości czy struktury. Szczególnie polecany jest osobom, które mają tendencję do szybkiego przetłuszczania się włosów, a także tym, którzy prowadzą aktywny tryb życia i lubią oszczędność czasu.

Sposób użycia:

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Spryskać włosy z odległości około 20 cm, skupiając się na nasadzie. Delikatnie wmasować szampon w skórę głowy i włosy. Pozostawić do wyschnięcia na kilka minut.

WYGODA STYLIZACJI

Invisibobble STYLING CREME krem do stylizacji 5w1

Ten wyjątkowy produkt do stylizacji łączy w sobie 5 kluczowych korzyści, zapewniając kompleksową pielęgnację i perfekcyjny wygląd fryzury. Innowacyjna formuła Hairlovetech Complex bogata w naturalne składniki, zapewnia łatwe rozczesywanie, wygładza włosy i chroni je przed działaniem wysokiej temperatury oraz promieni UV.

Jakie są kluczowych korzyści kremu?

Łatwe rozczesywanie: specjalna formuła kremu ułatwia rozczesywanie zarówno suchych, jak i mokrych włosów, zapobiegając ich plątaniu się i łamaniu.

Wygładzenie: krem wygładza szorstkie i puszące się włosy, nadając im jedwabistą gładkość i blask.

Ochrona przed ciepłem: filtry termiczne zawarte w kremie chronią włosy przed uszkodzeniami podczas suszenia i stylizacji z użyciem urządzeń termicznych.

Ochrona przed promieniami UV: krem zawiera filtry UV, które chronią włosy przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych, zapobiegając ich wysuszaniu i blaknięciu.

Łatwe ułożenie fryzury: krem pomaga w ułożeniu loków i fal, a także utrwala fryzurę bez jej usztywniania, zapewniając naturalny wygląd. Sercem formuły STYLING CREME krem do stylizacji 5w1 jest skuteczny Hairlovetech Complex, który łączy w sobie naturalne substancje pielęgnacyjne, takie jak wyciąg z aloesu, który nawilża i odżywia włosy, nadając im elastyczność i sprężystość, olej arganowy bogaty w witaminę E i kwasy tłuszczowe omega-3 i omega-6, regeneruje włosy, chroni je przed uszkodzeniami i nadaje im blask. Dodatkowo wyciąg z owoców mango, pełen witamin A, C i E, który chroni włosy przed wolnymi rodnikami i wzmacnia ich strukturę. Dzięki zawartości tych składników krem nie tylko zapewnia doskonałe efekty stylizacji, ale także pielęgnuje włosy, pozostawiając je zdrowe, lśniące i pełne witalności. Produkt spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Łączy w sobie skuteczną formułę i łagodność dla włosów, stając się idealnym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy pragną pięknych i zdrowych kosmyków.

Sposób użycia: Nałóż niewielką ilość kremu na dłonie i rozprowadź równomiernie na wilgotne włosy. Możesz stosować krem na całej długości włosów lub skupić się na konkretnych partiach, które wymagają stylizacji.

i Autor: materiał prasowy Invisibobble

