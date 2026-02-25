ANIA KRUK prezentuje nową kampanię „Bolder Than Ever”. Odważniej niż kiedykolwiek w stronę akceptacji, dojrzałości i kobiecej siły

„Bolder Than Ever” to opowieść o kobietach, które nie boją się mówić własnym głosem, stawiać granic i wybierać siebie - bez przepraszania i bez potrzeby spełniania cudzych oczekiwań. Kampania pokazuje, że po czterdziestce nie kończy się odwaga - ona dopiero nabiera prawdziwego znaczenia.

Do udziału w kampanii marka zaprosiła trzy dojrzałe i wyjątkowe osobowości, które na co dzień inspirują swoją autentycznością, niezależnością i życiową energią. Bohaterki kampanii – wokalistka Lamia Sun, pisarka Katarzyna Barczyk-Matkowska oraz balerina i wedding plannerka Marta Koncewoj, reprezentują różne drogi, doświadczenia i style życia, ale łączy je jedno: pewność siebie budowana na akceptacji własnej historii.

Kampania podkreśla również, że biżuteria ANIA KRUK to nie tylko dodatek, ale forma osobistej ekspresji - sposób na podkreślenie swojej tożsamości, nastroju i siły.

– „‘Bolder Than Ever’ to dla nas bardzo ważny projekt, bo oddaje wartości, które od lat są fundamentem marki ANIA KRUK. Chcemy mówić do kobiet prawdziwym językiem - bez retuszu rzeczywistości i bez narzucania jednego kanonu piękna. Wierzymy, że dojrzałość to ogromny atut, a pewność siebie przychodzi wraz z doświadczeniem. Ta kampania to ukłon w stronę kobiet, które wiedzą, kim są i nie boją się tego pokazać” - mówi Magda Polaszek, Head of Brand and Marketing ANIA KRUK.

Kampania „Bolder Than Ever” będzie realizowana w mediach społecznościowych, na stronie internetowej marki oraz w salonach stacjonarnych ANIA KRUK, gdzie pojawią się dedykowane materiały wizualne i ekspozycje. Na stronie internetowej w zakładce blog pojawią się wywiady z bohaterkami kampanii, a także innymi niezwykle ciekawymi przedstawicielkami generacji X i Millennials, takimi jak modelka Kamila Szczawińska, aktorka Ilona Wrońska, podróżniczka i pracująca w świecie high fashion Anna Opończewska, make-up artystka Agnieszka Jańczyk oraz stylistka Marta Siniło. Kampania potrwa od 23 lutego do 8 marca.

Nowa odsłona komunikacji marki to zaproszenie do świata, w którym nie trzeba niczego udowadniać - wystarczy być sobą. Odważniej niż kiedykolwiek.

