Anna Lewandowska zdradza swój sekretny sposób na promienną skórę latem

„To nie chwilowa moda – to świadomy sposób dbania o siebie każdego dnia. Zawsze szukam rozwiązań, które są skuteczne, ale też pasują do mojego stylu życia” – mówi Anna. „Maska LED FAQ™ 202 to jedno z moich ulubionych odkryć. Szczerze? Jestem w niej zakochana od dłuższego czasu.”

Wykonana z elastycznego silikonu, maska LED FAQ™ 202 to technologiczne arcydzieło – posiada aż 600 precyzyjnych punktów świetlnych i ma możliwość wyboru 8 długości fal światła LED, w tym bliskiej podczerwieni (NIR), które działają kompleksowo na oznaki starzenia. Skutecznie redukuje zmarszczki, przebarwienia, przywraca skórze zdrowy blask, gładkość i wyrównuje jej koloryt. Równomierne rozprowadzenie światła LED sprawia, że każdy centymetr twarzy otrzymuje ten sam intensywny, profesjonalny zabieg – dokładnie tam, gdzie skóra potrzebuje go najbardziej.

Jako spełniona bizneswoman, autorka wielu projektów propagujących aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie oraz mama dwójki dzieci, Anna doskonale wie, jak bezcenny jest czas, dlatego stawia na rozwiązania, które są skuteczne i bez trudu wpisują się w jej intensywny tryb życia. Maska LED FAQ™ 202 to idealny wybór dla kobiet, które chcą dbać o siebie bez rezygnacji z codziennego tempa i wielozadaniowości.

Wykonana z ultrahigienicznego, elastycznego silikonu, maska FAQ™ 202 jest niezwykle lekka, bezprzewodowa i perfekcyjnie dopasowuje się do kształtu twarzy. Ma otwartą konstrukcję wokół oczu i specjalny, antypoślizgowy pasek, dzięki któremu nie zsuwa się w trakcie noszenia – można się w niej swobodnie poruszać, pracować, czytać lub oglądać ulubiony serial.

„Zakładam ją i odpisuję na maile, czytam, rozmawiam – widziałam na Instagramie, że niektórzy zakładają ją nawet na zakupach. Ja sama czasem używam jej w samolocie” – zdradza Anna Lewandowska.

FAQ™ 202 to urządzenie, które współdziała w zgodzie z naturalną biologią skóry – pobudza komórki do regeneracji, wspierając ich odbudowę. Terapia światłem LED o różnych długościach fal, stymuluje produkcję kolagenu i wzmacnia głębsze warstwy skóry, aktywując jej naturalne procesy naprawcze. Rezultat? Klinicznie potwierdzono, że już po 2 tygodniach zmarszczki zmniejszają swoją widoczność o 32%, wypryski o 48%, a produkcja sebum spada aż o 18%.

„Maska LED to taki mój 15-minutowy rytuał, który nie tylko relaksuje, ale realnie działa na moją skórę. I co ważne, steruję wszystkim za pomocą aplikacji FAQ™ Swiss, w której wybieram konkretne programy pielęgnacyjne, na przykład tryb rozjaśniający, przeciwzmarszczkowy albo regenerujący. Maska LED FOREO FAQ™ 202 to jedno z moich ulubionych odkryć!” – podkreśla Anna.

Anna Lewandowska dołącza do grona kobiet, które doskonale wiedzą, jak cenny jest czas i wybierają tylko to, co skuteczne i naprawdę warte uwagi. Wśród fanek maski LED FAQ™ 202 są również światowe gwiazdy, takie jak Georgina Rodríguez, która pokazała swoją pielęgnacyjną rutynę podczas lotu, włoska przedsiębiorczyni i modelka Alice Campello oraz amerykańska celebrytka Chrissy Teigen.

Z okazji urodzin FOREO odkryj sekret urody Anny Lewandowskiej w wyjątkowej cenie! Wystarczy, że na oficjalnej stronie FOREO użyjesz kodu rabatowego HAPPYBDAY35, a zyskasz aż 35% zniżki na wybrane produkty.

To i wiele innych wyjątkowych ofert dostępnych jest tylko przez ograniczony czas – od 26 czerwca do 14 lipca – na wybrane urządzenia i produkty do pielęgnacji FOREO.

i Autor: materiały prasowe FOREO