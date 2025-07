Avon wzmacnia współpracę z Rossmannem. Kultowe zapachy i bestsellery makijażowe dostępne od lipca w całej Polsce w drogeriach Rossmann

Nowy etap obecności Avon w drogeriach Rossmann

Nową odsłonę współpracy Avon i Rossmanna wspierać będzie Maffashion – popularna influencerka i ambasadorka marki. Jej wizerunek pojawi się na ekspozycjach kosmetyków do makijażu oraz w kanałach social media.

Zależy nam na tym, aby być blisko naszych klientów. Nasze produkty dodają im pewności siebie i energii, a stosunek ich ceny do jakości jest na świetnym poziomie. Rossmann to nasz strategiczny partner w budowaniu nowoczesnego, omnichannelowego modelu kontaktu z klientem – łączącego wygodę zakupów stacjonarnych z siłą naszych Konsultantek, które wciąż są sercem marki Avon - mówi Adrian Adamczyk, Head of Omnichannel Avon Polska.

Co nowego od Avon w Rossmannie?

Avon jako marka nr 1 w sprzedaży perfum na świecie, w nowej odsłonie współpracy z siecią Rossmann oferuje swoje kultowe zapachy. Klienci będą mogli kupić bestsellery takie jak: Little Black Dress, Perceive czy Incandessence, ale również nieoczywiste i zaskakujące kompozycje z nowej linii Perfect Nonsense!

Nowa oferta makijażowa to znane i lubiane kredki Glimmerstick, perełki brązujące czy olejki do ust, oraz tegoroczne innowacje marki – m.in. pomadki Ultra Colour, błyszczyki vinylowe, czy najnowszy tusz do rzęs Fanomenal.

Rozszerzamy nasz asortyment makijażowy, podkreślając segment pielęgnacji ust, w którym mamy bardzo ciekawą ekspertyzę – będąc producentem nr 1 tego segmentu – zarówno lokalnie jak i globalnie. Nasza oferta będzie regularnie odświeżana, zaskoczymy shopperów Rossmanna nieoczywistymi współpracami i sezonowymi kolekcjami! - dodaje Adrian Adamczyk.

Nowe kanały, ta sama misja

Rozszerzenie obecności Avon w Rossmann to kolejny krok w realizacji szerszej strategii wielokanałowej, której celem jest zapewnienie klientom wygodnego dostępu do ulubionych kosmetyków w wygodny sposób. Natomiast pełna oferta asortymentowa dostępna jest na avon.pl oraz u Konsultantek, które pozostają sercem Avon, oferując swoim klientom eksperckie doradztwo i indywidualne podejście, które od dekad budują zaufanie do marki.

i Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe