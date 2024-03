Avon z nową gwiazdą: Cleo olśniewa jako ambasadorka linii kosmetyków Make up + Pielęgnacja

Idealnie lśniący kolor i nawilżenie ust w jednym

Po spektakularnym sukcesie Hydramatic Matte, przyszedł czas na Hydramatic Shine! Nowa lśniąca szminka, dzięki środkowi wypełnionemu kwasem hialuronowym i formule z 50% składników pielęgnujących, zapewnia natychmiastowy efekt nawilżonych, gładkich i pełniejszych ust. Pomadka intensywnie odbudowuje barierę hydrolipidową, zapobiegając wysuszeniu, a zawarty w niej filtr SPF 20 chroni delikatną skórę warg przed słońcem. Dostępna jest w aż 15 przepięknych odcieniach, od intensywnych czerwieni do stonowanych nudziaków.

Szminka Hydramatic Shine to jest prawdziwa petarda – mam ją na ustach niemal non stop. Na co dzień noszę odcień Bronze, a gdy chcę podkreślić usta nieco mocniej – wybieram Coral. Ze względu na to, że makijaż noszę bardzo często – na scenie i poza nią – zachwyciły mnie kosmetyki z linii Make-up + pielęgnacja, które pielęgnują skórę. Makijaż , który o Ciebie dba – właśnie na to czekałam – mówi Cleo

Dla tych, które uwielbiają matowe wykończenie, Avon oferuje trzy zupełnie nowe odcienie ich ulubionej szminki Hydramatic Matte: Hydra Magenta, Hydra Berry oraz Hydra Honey. I jak tu nie stracić dla nich głowy?

Pielęgnujący podkład 3 w 1, który działa jak serum

Makijaż lekki jak druga skóra? Z podkładem – serum 3w1 od Avon to możliwe! Każde pociągnięcie pędzla nada skórze promiennego blasku, wyrówna koloryt, zapewniając lekkie – średnie krycie, a do tego pozostawi cerę nawilżoną aż do 72 godzin, nawet po zmyciu makijażu. Dodatkowo, dzięki SPF 30, ochroni skórę przed wolnymi rodnikami i słońcem - idealny wybór również dla cery wrażliwej.

Wyniki badań konsumenckich potwierdzają, że już po dwóch tygodniach regularnego stosowania, aż 99% kobiet dostrzega, że ich skóra wygląda na zdrowszą i gładszą1. Efekt „wow” to zasługa aż 82 proc. aktywnych składników pielęgnacyjnych – witaminy C i E, a także antyoksydantów.

Serum dostępne jest w 22 odcieniach od naprawdę jasnych do ciemnych. Można wybierać w tonach ciepłych, chłodnych i neutralnych. Każda z nas na pewno dopasuje idealny odcień do swojej cery.

Formuły kosmetyków z linii Make up + pielęgnacja sprawiają, że można się nimi bawić i eksperymentować. Idealnie wpisują się w trend minimalistycznej kosmetyczki, w której znajdują się produkty wielozadaniowe. Serum w ciemniejszym odcieniu może być wykorzystane jako bronzer do konturowania na mokro, a szminka jako kremowy róż do policzków, a nawet lśniący cieniem do powiek. Ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

#Mów o tym głośno i świeć przykładem

Z okazji Dnia Kobiet Avon opublikował raport, z którego wynika, że aż 65 proc. z nich nie czuje się bezpiecznie wychodząc wieczorem z domu, a 25 proc. badanych zauważa oznaki przemocy domowej u swoich współpracowników2. Musimy głośno powiedzieć temu STOP! Dlatego nowa szminka Hydramatic Shine, która pojawiła się w marcowej ofercie, nie tylko dodaje każdej kobiecie pewności siebie, ale również pomaga.

Avon wspólnie z Cleo w ramach akcji przeciw przemocy „Mów o tym głośno i świeć przykładem” stworzył limitowany zestaw z lśniącą pomadką i designerską kosmetyczką. Cały zysk ze sprzedaży tego zestawu zostanie przekazany fundacji Feminoteka na walkę z przemocą wobec kobiet.

Cieszę się, że już od pierwszego dnia współpracy z Avon mogę wykorzystać swój głos, aby razem dążyć do lepszego jutra dla kobiet. Podziwiam zaangażowanie Avon w wsparcie dla kobiet w Polsce i na całym świecie, dlatego od początku aktywnie wspieram ich akcję przeciwko przemocy. Nie ma bardziej kobiecego produktu niż szminka, a moja ulubiona ma dodatkowo moc, by pomagać kobietom. Z okazji 8 marca, życzę nam, byśmy były zdrowe, szczęśliwe i bezpieczne, ale także tego, byśmy miały siłę, by świecić przykładem i mówić głośno STOP przemocy – mówi Cleo.

