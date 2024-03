Ten krem wtopi blask w Twoją skórę. Idealny pod makijaż. Efekt natychmiastowego rozświetlenia

W przedsprzedaży w Super-Pharm (w ogólnej sprzedaży od kwietnia) znajdziesz wyjątkową nowość od marki NUXE. To rewelacyjna kolekcja do pielęgnacji włosów. Zapewnia ona kosmykom blask oraz idealnie wygładzenie. W skład kolekcji NUXE Hair Prodigieux wchodzi klasyczny szampon oraz odżywka. Hitem może okazać się jednak olejek w kultowym dla NUXE zapachu. Możesz stosować go klasycznie do olejowania włosów lub jak 10 minutą odżywkę przed szamponem. Aplikuj go na suche włosy.

Anwen Hair We Are maska do wysokiej porowatości to bogata formuła dopasowana do potrzeb włosów o wysokiej porowatości, łączy niezbędne elementy równowagi PEH - Proteiny, Emolienty i Humektanty. Kationizowane proteiny pszenicy dzięki dodatniemu ładunkowi efektywnie wiążą się z ujemnie naładowaną powierzchnią włosów, skutecznie regenerując ich strukturę i zapewniając długotrwały efekt. Humektanty w postaci kationowej formy kwasu hialuronowego wiążą wodę wewnątrz włosa, zapewniając wyjątkowo trwałe nawilżenie. Masło mango, olej z czarnego bzu oraz estry fitosteroli oleju abisyńskiego czyli naturalne emolienty bogate w witaminy i kwasy tłuszczowe wygładzają łuski włosów i uelastyczniają. Dodatek liposomalnych ceramidów pochodzenia roślinnego odbudowuje i wzmacnia strukturę.

Polska marka Uzdrovisco poleca wyjątkową kolekcję bezolejowych produktów. Znajdziesz w niej między innymi rozświetlający krem i serum z witaminą C w składzie. Produkty nie zapychają i świetnie sprawdzą się pod makijaż. Hitem może okazać się kwasowy peeling - mus z dodatkiem BIO kwasu salicylowego oraz retinalu.

Również marka tołpa stawia na rozświetlenie. Serum z witaminą C w kropelkach daje efekt natychmiastowego glow na skórze. Uzupełnieniem wiosennego blasku będzie rozświetlający krem pod oczy. Daje on glow pod oczami, a w dodatku redukuje cienie i opuchliznę w tej strefie.

Wiosną nie zapominaj również o ukojeniu. W tym celu rewelacyjnie sprawdzi się ceramidowe serum od marki BasicLab. Ceramidy, naturalnie obecne w warstwie rogowej naskórka, często nazywane są cementem międzykomórkowym. To niezbędne składniki aktywne w codziennej pielęgnacji każdego rodzaju cery, szczególnie polecane tym przesuszonym, dojrzałym czy skłonnym do podrażnień. Odbudowują barierę lipidową, nawilżają, regenerują oraz chronią naskórek przed utratą wody. Tworzą barierę ochronną skóry, dzięki czemu jest ona skuteczniej zabezpieczona przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Ponadto łagodzą podrażnienia oraz spowalniają pojawianie się pierwszych oznak starzenia się skóry. Przyczyniają się do zachowania młodzieńczej sprężystości skóry oraz jej zdrowego wyglądu.

Paletka cieni do powiek All Nudes Avon to doskonała propozycja 6 kolorów. Idealnie sprawdzą się one zarówno do dziennych, jak i wieczorowych makijaży. Cienie są odpowiednio napigmentowane oraz genialnie rozprowadzają się po powiece. To prawdziwa perełka w wiosennym makijażu.