Bądź gotowa na wiosnę! Zabłyśnij gładką skórą bez podrażnień. Jaki jest jej sekret?

Jeszcze kilkanaście lat temu depilatory kojarzyły się przede wszystkim z bólem. Usuwanie włosków w ten sposób było bardzo niekomfortowe. Zdecydowanie to był sport dla odważnych. Na szczęście, te czasy dawno minęły i nowoczesne depilatory to całkowicie przyjazne urządzenia.

Jak działają depilatory elektryczne?

To bardzo prosta technologia. Depilator posiada ostrza, które obracają się szybkim tempie, łapią włos u nasady i wyrywają go razem z cebulką. Depilatory są o wiele bardziej skuteczne od klasycznych maszynek do golenia, a włosy odrastają o wiele wolniej. To także dobra opcja dla osób, które nie mogą korzystać z laserów i technologii IPL.

Depilator nowej generacji – Braun Silk-épil 9 Flex

Braun Silk-épil 9 Flex to nowa technologia depilacji, która sprawdzi się zarówno u osób początkujących, jak i zaawansowanych. Urządzenie jest praktycznie bezbolesne w użytkowaniu, a przy tym bardzo skuteczne. Nawet osoba sięgając po depilator po raz pierwszy nie poczuje dyskomfortu. Co ważne, depilator Braun Silk-épil 9 Flex może być użytkowaniu zarówno na sucho, jak i na mokro – pod prysznicem lub w wannie. Ten drugi sposób polecany jest osobom zaczynającym swoją przygodę z depilacją. Nawilżona skóra staje się miększa i mniej podatna na ewentualnie podrażnienia. Depilując włosy na morko pamiętaj, by zawsze używać naładowanego urządzenia bez podpiętej ładowarki. Zaleca się także, by początkujący wykonywali zabieg wieczorami, by skóra „miała czas” dojść do siebie. Po skończonej depilacji posmaruj ją ulubionym, kojącym balsamem.

i Autor: Karolina Januszek BRAUN

Jedno ładowanie starcza na około 50 minut depilacji, co sprawia, że depilator Braun Silk-épil 9 Flex jest idealnym urządzeniem do zabrania ze sobą w podróż. W trakcie depilacji pamiętaj, by skóra była napięta i wykonuj ruchy w stronę przeciwną do kierunku wrastania włosów. To tylko brzmi bardzo skomplikowanie. Depilator Braun Silk-épil 9 Flex jest bardzo intuicyjny w użytkowaniu. Dobrze wyprofilowana rączka urządzania nie ślizga się w dłoni i pozwala dotrzeć głowicy w każdy zakamarek naszego ciała.

Braun Silk-épil 9 Flex można stosować zarówno do depilacji nóg, pach, jak i okolic bikini. W zestawie znajdziesz także dodatkowe nasadki – jedna, do precyzyjnego golenia, na przykład twarzy, a druga „nasadka do kontaktu ze skórą”, która pozwala na zwiększoną wydajność golenia (zdecydowanie jest to opcja dla osób zaznajomionych z depilacją) . Ciekawą opcją jest również trymer 3mm, który pozwoli Ci podgolić wybrane partie ciała. Braun Silk-épil 9 Flex pozwala także na kompleksową pielęgnację skóry. Przed wykonaniem zabiegu depilacji warto zastosować peeling, który zapobiegnie wrastaniu włosków. Dzięki urządzeniu Braun nie musisz jednak sięgać po klasyczne peelingi cukrowe. Depilator Braun Silk-épil 9 Flex wyposażony jest w szczoteczkę do peelingu. To przyjemny masaż, który nie tylko zadba o pielęgnacją skóry, ale także zapewni wyjątkowe doznania. To może być Twoja nowa, ulubiona rutyna pielęgnacyjna. Peeling przy pomocy głowicy warto przeprowadzić na około 2 dni przez planowaną depilację.

i Autor: Materiały prasowe BRAUN