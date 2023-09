Bądź oryginalna, wyraź siebie, ale pozostań sobą

Ten polski kosmetyk sprzedaje się jak ciepłe bułeczki zagranicą. Kochają go na całym świecie. U nas kosztuje grosze. Tylko kilkanaście złotych za wysokopółkowe działanie

GAP w najnowszej kolekcji na jesień 2023 stawia na wiarę w siebie, promowanie oryginalności i podejmowanie prób wyrażania siebie poprzez styl i modę bez względu na wiek, pochodzenie czykulturę. Kampania GAP x Icons 2023 skupia się na ikonach marki, prezentując kolekcję klasycznych modeli odzieży, zaprojektowanych z myślą o ubieraniu pokoleń twórców kultury - ubrania obejmują więc zarówno odświeżone klasyki odzieżowe, jak i podstawowe elementy garderoby, które zostały zaprojektowane tak, by ubierać ludzi w każdym wieku, którzy chcą wyrażać siebie na wiele sposobów. Bo wyrażanie siebie nie ma granic.

Kampanię Ikon GAP reprezentuje zróżnicowana i dynamiczna obsada kreatywna, obejmującą sztukę, muzykę, modę, aktywizm i przestrzeń filmową. To postaci, które łączą pokolenia, reprezentują kreatywnego ducha i których twórczość jest dowodem ich oryginalności. Tym samym kampania wraca do korzeni marki GAP. Gap x Icons 2023 reprezentują pionierzy w swojej branży i społeczności, a każdy z nich stylizowany jest na ikonę GAP w sposób, który czyni go ich własnym. Wroli głównej Ikon GAP 2023 kształtujących kulturę, znajdują się między innymi: Helena Christensen (projektantka odzieży, fotografka, filantropka, modelka); Sophia Roe (nagradzana przez Jamesa Bearda szefowa kuchni, pisarka, założycielka); Lionel Boyce (aktor, pisarz), Veneda Carter (stylistka, modelka i matka), Stella Simona (przedsiębiorca), Coco Pink Princess (influencerka i twórczyni zmian).

To pierwsza kampania GAP z nowym szefem marketingu i agencją kreatywną, I.D. Gap PR, zajmującą się wizerunkiem globalnym marki. Kolekcja GAP x Icons 2023, prezentując różnorodną globalną obsadę talentów, wzmacnia dziedzictwo i przesłanie marki w zakresie promowania oryginalności i wyrażania siebie poprzez swoją twórczość. Ikony kampanii GAP to artyści i pionierzy w swoich dziedzinach, którzy wykorzystują swój wpływ i optykę, aby pobudzić kulturę. Helena Christensen, kultowa projektantka odzieży, dyrektor kreatywna magazynu Nylon, pomogła ukształtować branżę modelingu w latach 90., Sophia Roe, pisarka i słynna szefowa kuchni znana jest ze swojego wyjątkowego spojrzenia na uczciwość, różnorodność i integrację, a 12-letnia Coco Pink Princess, infleuncerka z Tokio, dała się poznać jako nowa ikona mody dzięki efektownym i odważnym stylizacjom inspirowanych stylem GAP Vintage.

Kampania sfotografowana przez Bjorna Lossa, stylizowana przez londyńską stylistkę mody i redaktorkę mody I.D. Magazine, Caroline Newell pokazuje, że można wyrażać siebie i swój indywidualny styl w każdym wymiarze. Na jesienną kolekcję składają się nowe modele inspirowane kultowymi, archiwalnymi produktami marki - kurtki dżinsowe, dżinsy, koszule zapinane na guziki, bluzy z kapturem, trencze, cargo i nasz najnowszy materiał, swetry CashSoft. Dzięki nim każde pokolenie może wyrazić i uwierzyć w siebie. GAP x Icons 2023 przedstawiana nadchodzący sezon jako czas zmian, rozwoju i inwestowania w siebie. Wszystko po to, aby poprzez nasze ulubioneubrania umożliwić nam bycie oryginalnym, wyrażaniem siebie, ale w tym wszystkim pozostanie sobą.

i Autor: Materiały prasowe GAP

i Autor: Materiały prasowe GAP

i Autor: Materiały prasowe GAP

i Autor: Materiały prasowe GAP