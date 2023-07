Bądź sobą i bądź szczęśliwa

Co decyduje o naszym szczęściu? W dużej mierze to, w jaki sposób myślimy. Budowanie poczucia wdzięczności i szukanie pozytywów w każdej sytuacji jest aktualnie trendem w psychologii. Takie podejście może znacząco poprawić nasze poczucie dobrostanu, a jednocześnie okazuje się zgodne z zasadami siły przyciągania. Życie płynie własnymi torami – na niektóre rzeczy mamy wpływ, na inne nie – nie jesteśmy jednak pozbawieni kontroli nad tym, jak te sytuacje na nas wpłyną. To my decydujemy o swoich reakcjach. Mamy pełną kontrolę nad swoimi emocjami. Niezależnie więc co życie nam przyniesie – z odpowiednim treningiem i nastawieniem możemy czerpać z każdej, nawet pozornie trudnej sytuacji. To właśnie ta wewnętrzna siła, która może nam pomóc przeżywać każdy dzień jako piękne chwile.

Ale o co chodzi z tą siłą przyciągania?

Według założeń tej filozofii dzięki swojemu nastawieniu i ukierunkowaniu myśli mamy moc kreowania własnego otoczenia. Sposób w jaki postrzegamy wydarzenia kształtuje naszą rzeczywistość. Zmieniając myśli – zmieniamy w pewnym zakresie to, co istnieje na zewnątrz. Pozytywna energia, którą się otaczamy przynosi efekty w postaci pozytywnych wydarzeń. Jest to pewnego rodzaju manifestacja, mniej skupiona na rytuałach myślowych, a bardziej na zmianie swojego podejścia do tego, jak na co dzień odbieramy rzeczywistość. W tej mantrze budujemy swoją relację ze światem w sposób zgodny z naszymi pragnieniami, w najbardziej pozytywnej i dobrej dla nas postaci. Ufamy wszechświatowi, że będąc dla siebie dobrymi – przyciągniemy na swojej drodze dobre rzeczy.

Jak to wykorzystać w codziennym życiu, aby czuć się szczęśliwszym? Na przykład przez zmianę nawyków i automatycznych reakcji na to co się wydarza. Najprostszą drogą są małe zmiany, które powoli pociągają za sobą te większe. Przykład? Po przebudzeniu daj sobie zawsze 5 minut na poleżenie w ciszy i myślenie o tym, co dobrego chcesz dziś przeżyć. Kiedy dzieje się coś stresującego – wyjdź na chwilę na zewnątrz (jest cieplej i jaśniej więc to będzie całkiem miłe) – odetchnij powietrzem, przejdź się kilka minut, pozwól sobie ochłonąć i dopiero po tym podejmuj decyzję. Takie proste nawyki mogą zapewnić głęboki, wewnętrzny spokój i powoli zacząć zmieniać nasze życie na lepsze. Bo gdy czujemy się lepiej – zauważamy w świecie więcej tego, co dobre i przyjemne. Mamy energię, by łapać nowe okazje i możliwości z otwartą głową – a dzięki temu mamy na koncie więcej przyjemności.

