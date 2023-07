Legendarna marka butów przestaje istnieć. Kiedyś każda Polka marzyła o ich butach. W Polsce trwają na nią wyprzedaże. Kultowe modele butów taniej o kilkaset złotych

Legendarna marka na skraju bankructwa. Polki kochały ich buty

Hunter Boot to marka, która wprowadziła światowy szał na kalosze. Ich buty z miejsca stały się kultowe, nawet Sarah Jessica Parker w kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" - "And Just Like That…" zamieniła klasyczne szpilki właśnie na kalosze. Buty Hunter Boot nosiły gwiazdy, a kobiety z całego świata o nich marzyły. Hunter Boot to marka z ogromnymi tradycjami, powstała w 1856 roku w Edynburgu. Niestety, wszystko wskazuje, że kultowa marka znalazła się na skraju bankructwa. Firma ogłosiła właśnie upadłość. Według Daily Mail, za problemy Hunter Boot odpowiada między innymi długotrwała susza w USA oraz straty wynikające z pandemii.

Wielkie wyprzedaże na buty Hunter Boot

W Polsce buty Hunter Boot nadal dostępne są w wybranych sklepach. Znajdziemy je między innymi w internetowym sklepie eobuwie.pl, gdzie trwają właśnie letnie wyprzedaże. Kultowy model kaloszy Hunter Boot kupicie teraz o blisko 270 zł taniej. W promocyjnej cenie kosztują one 319,99 zł, podczas gdy cena regularna wynosiła 589,99 zł. To klasyczny, czarny model z wysoką oraz błyszczącą cholewą. Jeżeli marzą Ci się kalosze marki hunter Boot to jest to ostatni dzwonek, by je kupić.

i Autor: Materiały prasowe Hunter Boot

