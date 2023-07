Ostatni dzień olbrzymich promocji na perfumy w Rossmannie. Jeden z najbardziej znanych zapachów świata za mniej niż 100 zł. Zniewoli Cię zmysłowym zapachem, że kupisz więcej niż jeden flakon

Ostatni dzień promocji w Rossmannie. Markowe perfumy za mniej niż 100 zł

To już ostatni dzień trwających właśnie promocji w Rossmannie. Zanim znana sieć drogerii ogłosi kolejne przeceny to warto wybrać się na zakupy last minute. W promocji znajdują się bowiem markowe perfumy, które jeszcze tylko przez jeden dzień kosztują mniej niż 100 zł. Mowa o znanym zapachu od marki GUESS. Propozycja z promocji Rossmanna - woda toaletowa dla kobiet GUESS Noir Seductive kosztuje obecnie 89,99 zł, podczas, gdy jej cena regularna to 139,99 zł. To jeden z najbardziej znanych zapachów legendarnej marki. Uchodzi on za kultowy, a kompozycja zapachowa jest uniwersalna i ponadczasowa. GUESS Noir Seductive to propozycja dla pewnych siebie i odważnych kobiet, które od perfum oczekują trwałości i niebanalnego zapachu. Nuty serca tworzy zmysłowe połączenie irysów, jaśminu wielkolistnego oraz konwalii. Nuty głowy to bergamotka, szałwia oraz piwonia. To lekki i kwiatowy zapach, który zniewala zmysły i pozostaje wyczuwalne na dłużej.

i Autor: Materiały prasowe GUESS

