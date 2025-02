Beauty must-haves Polek – które produkty są absolutnie niezastąpione?

Douglas chce być zawsze o krok przed oczekiwaniami swoich klientów, dlatego regularnie bada ich potrzeby, śledzi najnowsze trendy i analizuje preferencje zakupowe. Marka przeprowadziła dogłębne badania konsumenckie, dzięki którym zyskała cenne informacje o najważniejszych produktach beauty, które są niezbędne w codziennej pielęgnacji i makijażu Polek.

Konsumenci deklarują, że nawet mimo trudnych sytuacji finansowych, nie zrezygnowaliby z ulubionych produktów ani z marki. Według badań* w kategorii skincare jako absolutny priorytet najwięcej respondentów wskazało: krem pod oczy (47%), krem do twarzy (45%) oraz serum do twarzy (39%). W makijażu natomiast bezkonkurencyjne pozostają: podkład/krem BB/krem CC (45%), bronzer (43%), eyeliner/kredka do oczu (42%) oraz tusz do rzęs (40%).

Wybór odpowiednich kosmetyków to jedno, ale kluczowe znaczenie ma także możliwość ich przetestowania oraz profesjonalnego doradztwa. Douglas oferuje nie tylko szeroki wybór marek premium w atrakcyjnych cenach, ale także unikalne doświadczenie zakupowe. Klientki mogą skorzystać także z indywidualnych konsultacji w zakresie pielęgnacji, makijażu i doboru zapachów. Niezwykle cenną usługą są również zaawansowane, bezpłatne konsultacje diagnostyczne skóry z użyciem innowacyjnych urządzeń beauty tech, które pozwalają precyzyjnie dobrać produkty do jej potrzeb. Dla miłośniczek makijażu natomiast Douglas proponuje bezpłatny, pięciominutowy make-up, który błyskawicznie odświeży look na każdą okazję. Dzięki temu konsumenci mogą świadomie wybierać spośród tysięcy produktów dostępnych w Douglas, aby znaleźć swojego ulubieńca w każdej kategorii.

Jeżeli nadal szukasz swojego must-have lub po prostu uwielbiasz testować kosmetyki - przedstawiamy bestsellery Douglas!

YONELLE INFUSION Liftingujący Krem Infuzyjny N°1

YONELLE INFUSION Liftingujący Krem Infuzyjny N°1, teraz w Douglas w supercenie 260 zł/55 ml

Krem-wynalazek. To luksusowa superskuteczna terapia liftingująca z natychmiastowym efektem wygładzenia. Polecany jest na dzień i na noc do każdego typu cery dojrzałej, w tym wrażliwej. Zapewnia doskonały efekt przeciwzmarszczkowy - poprawia jędrność, elastyczność i napięcie skóry. Już po kilku dniach pojawia się zachwycająca gładkość cery. Ponadprzeciętne właściwości kremu osiągnięto dzięki NANODYSKOM™, zwiększającym wnikanie w skórę czystego retinolu, kwasu hialuronowego i peptydów. NANODYSKI™ zapewniają również jego kontrolowane i przedłużone działanie, pokonując aż 14 warstw komórek naskórka. Kuracja kremem nadaje jej świeżość i młodzieńczy wygląd. Kosmetyk zachwyca świeżym i eleganckim zapachem, wzbogaconym nutą zielonego jabłka i gardenii.

ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery

ESTÉE LAUDER Advanced Night Repair Eye Supercharged Gel-Creme Synchronized Multi-Recovery, teraz w Douglas w supercenie 258 zł/15 ml

Cienie pod oczami staną się mniej widoczne w ciągu zaledwie 2 tygodni. Linie i inne początkowe oznaki starzenia się skóry wokół oczu zostaną zredukowane. Ten krem pod oczy zwalcza widoczne podrażnienia spowodowane czynnikami środowiskowymi dzięki ekskluzywnej technologii FR-Defense™. Neutralizuje uszkadzające skórę wolne rodniki dzięki 8-godzinnej mocy antyoksydacyjnej. Silna formuła nowej generacji, z witaminą E, pomaga chronić skórę przez cały dzień. Odświeżający, lekki, szybko wchłaniający się żel-krem stosowany na noc i na dzień pomaga odnowić i poprawić wygląd skóry, dając widoczne rezultaty – rozjaśnia, redukuje linie pod oczami i pierwsze oznaki starzenia, nawilża oraz sprawia, że skóra pod oczami staje się promienna i wygląda na bardziej wypoczętą.

CLARINS Double Serum

CLARINS Double Serum, teraz w Douglas w supercenie 455 zł/50 ml

To przełomowy produkt w walce z oznakami starzenia, wprowadzający nową generację serum o zwiększonej mocy. Jego unikalna podwójna formuła, zawierająca w 95% składniki pochodzenia naturalnego, łączy 22 silne ekstrakty roślinne, w tym kultowy ekstrakt z kurkumy, z 5 nowymi, czystymi cząsteczkami aktywnymi, które wspierają 5 podstawowych funkcji życiowych skóry. Zainspirowana nauką o epigenetyce, unikalna technologia Epi-ageing Defence skutecznie przeciwdziała oznakom starzenia. Wzbogacone ekstraktem z trzciny prowansalskiej, serum wzmacnia odporność skóry na działanie środowiska, redukując widoczność oznak starzenia. Zawiera system [Hydric + Lipidic], który zachowuje unikalne właściwości dwóch faz: wodnej i lipidowej.

ARMANI Luminous Silk Podkład

ARMANI Luminous Silk Podkład, teraz w Douglas w supercenie 263 zł/30 ml

Mistrzowski podkład rozświetlający. Ikona piękna od 20 lat. Luminous Silk charakteryzuje się aksamitną konsystencją, która zapewnia świetliste wykończenie, dzięki zastosowanej technologii Micro-fil. Nawilżająca formuła pozostawia skórę nieskazitelnie gładką oraz nawilżoną. Inspiracją do powstania podkładu był wysokogatunkowy jedwab. Podkład idealnie dostosowuje się do kolorytu skóry zapewniając uczucie jedwabistego komfortu, co więcej, jego lekka konsystencja nie powoduje efektu maski. Utrzymuje się na skórze przez cały dzień bez konieczności wykonywania poprawek.

EMBRYOLISSE BB Cream SPF20

EMBRYOLISSE BB Cream SPF20, teraz w Douglas w supercenie 85,80 zł/30 ml

Połączenie intensywnej pielęgnacji z natychmiastowym efektem upiększającym. Nawilża (zawiera mało cząsteczkowy kwas hialuronowy), chroni przed słońcem (dzięki mineralnym filtrom przeciwsłonecznym) oraz przed zanieczyszczeniami i walczy z oznakami starzenia się skóry (zawiera unikalny koktajl przeciwutleniaczy). BB krem natychmiastowo ujednolica koloryt skóry poprzez zastosowanie mikro-pigmentów odbijających światło oraz dostosowujących się do odcienia każdej skóry. Drobne linie, rozszerzone pory oraz niedoskonałości optycznie „rozpraszają się”.

AFFECT Glamour Pressed Bronzer

AFFECT Glamour Pressed Bronzer, teraz w Douglas w supercenie 63,20 zł/9 g

Jego uniwersalny odcień z przewagą chłodnych tonów, matowe wykończenie i lekka konsystencja sprawiają, że idealnie sprawdza się do konturowania. Produkt rozprowadza się z łatwością, pięknie łącząc się z innymi kosmetykami, dzięki czemu sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i tych posiadających mniejsze doświadczenie w modelowaniu twarzy bronzerem. Odpowiednio nałożony ożywi bladą i pozbawioną koloru cerę, spowoduje, że twarz będzie wyglądała jak po kilkudniowym wypoczynku w pełnej słońca Hawanie.

YVES SAINT LAURENT Icons Lash Clash Tusz do rzęs nadający ekstremalnej objętości

YVES SAINT LAURENT Icons Lash Clash, teraz w Douglas w supercenie 147,99 zł/9 ml

Ultrawydłużająca i pogrubiająca maskara całkowicie zmienia wygląd rzęs w zaledwie trzy pociągnięcia. Tajną bronią tuszu jest podwójnie stożkowa szczoteczka. Największy aplikator w historii maskar YSL buduje zaskakująca objętość, która utrzymuje się przez cały dzień. Kremowa konsystencja to połączenie nowatorskiej formuły bez parabenów, ultra-czarnego pigmentu i substancji zapobiegających rozmazywaniu się. Formuła Lash Clash została dodatkowo wzbogacona ekstraktem z irysa florentyńskiego pochodzącego z marokańskich ogrodów YSL Beauty.

DOUGLAS COLLECTION Makeup Infinity Eyeliner Waterproof

DOUGLAS COLLECTION Makeup Infinity Eyeliner Waterproof, teraz w Douglas w supercenie 39,92 zł/0,3 g

Dzięki kredce do oczu Intensity Eye Pencil Waterproof od Douglas Collection możesz wyczarować intensywny makijaż oczu w jednej chwili. Wodoodporna i długotrwała formuła może być nakładana ultra precyzyjnie i zapewnia efekt wow! Aby miękka końcówka była zawsze gotowa do precyzyjnej stylizacji, ołówek jest wyposażony w praktyczną małą temperówkę. Pokaż swoje oczy i oczaruj wszystkich!