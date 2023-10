Beauty trendy na jesień z Super-Pharm

Boski trik na malowanie ust przy opadających kącikach. Potrzebujesz tylko konturówki oraz olejku do ust. Uśmiech stanie się promienny

Jesienny powrót do korzeni. Trendy na jesień

W dobie popularności TikToka nowe trendy beauty powstają niemal każdego dnia i nie zawsze potrafimy się w nich odnaleźć. „Kiedyś o trendach mówiło się głównie w kontekście makijażu czy stylizacji fryzur. Dziś większość z nich dotyczy pielęgnacji cery” – zauważa Ewelina Błeszyńska, redaktor prowadząca katalog SuperTrendy, która wraz z ekspertami wzięła pod lupę najważniejsze trendy beauty na jesień i zimę 2023/2024.

Zobacz także: Czas na “sweather weather”! Powitaj jesień w swojej garderobie

SLOW BEAUTY

W zabieganym świecie coraz częściej pragniemy się zatrzymać i zrobić coś tylko dla siebie. Pielęgnacyjne rytuały są ku temu doskonałą okazją. Doskonale wpisuje się w to filozofia slow beauty. Uważność, brak pośpiechu i gesty czynią z codziennej pielęgnacji prawdziwe rytuały. Naturalne składy, wyjątkowe zapachy i konsystencje kosmetyków powstających w polskich manufakturach idealnie wpisują się w rytm slow.

Wypróbuj: Polemika Matcha Relief _Body 200 ml, 98,99 zł | Bydgoska Wytwórnia Mydła Bella Ciao 300 g, 34,99 zł | Purite krem do twarzy 30 ml, 97,99 zł | Say Hi Bright Vibes 50 ml, 138,99 zł. Produkty dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl

SKIP CARE

Im mniej nałożysz na skórę, tym lepiej? Do tego coraz częściej przekonują dermatolodzy i eksperci. Trend skip care jest odpowiedzią na współczesne tempo życia. Uproszczony rytuał pielęgnacyjny oszczędza czas, bez uszczerbku dla naszej urody. Jakie są zasady pielęgnacji według skip care? Skup się na tym, co naprawdę działa. Nie ma to nic wspólnego z rezygnacją z jakości. Odpowiedz sobie na pytania: czego potrzebuje twoja skóra, które produkty są dla ciebie istotne. Punktem wyjścia może być najbardziej podstawowa pielęgnacja polegająca na oczyszczeniu i aplikacji serum oraz krem. Rano obowiązkowo dorzucamy SPF i... voilà!

Wypróbuj: Dr Skin Clinic Mycie i Demakijaż 90 ml, 47,99 zł | Resibo Melt Away 100 ml, 89,99 zł | Bioderma Sensibio Defensive 30 ml, 129,99 zł | Nuxe Marveillance Lift 50 ml, 168 zł | Sendo Replenishing 50 ml, 169,99 zł. Produkty dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl

MOISTURE SANDWICH

W wolnym tłumaczeniu oznacza „kanapkowe nawilżanie”, a w praktyce? To wypromowany przez influencerkę Charlotte Palermino sposób warstwowego nawilżania skóry. Na czym polega? Zasada jest prosta – zaczynamy od produktów o płynnych, wręcz wodnistych konsystencjach, a kończymy na tych najbardziej treściwych i gęstych. Jak każdy rytuał zaczynamy od dokładnego oczyszczenia, następnie lekko zwilżamy skórę produktem o płynnej konsystencji (np. mgiełką, esencją czy hydrolatem). Kolejny krok? To apliakcja nawilżającego serum i bogatego kremu.

Wypróbuj: Bielenda Professional SupremeLAB Hyalu Minerals 150 ml, 63,99 zł | The Potions Mugwort Water Essence 20 ml, 66,99 zł | Miya BEAUTY.lab Witamina C 30 ml, 49,99 zł | Annani. Przeciwzmarszczkowe 30 ml, 97,99 zł | Pharmaceris A Hyaluro-Sensilium 40 ml, 58,99 zł (tylko w Super- Pharm) | Mixa Ceramide Protect 400 ml, 59,99 zł. Produkty dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl.

K-BEAUTY 2.0

To nowe podejście do koreańskiej pielęgnacji. Choć wieloeetapowe rytuały zostały nieco wyparte z dyskusji, to Korea wciąż wyznacza kierunki dbania o siebie. Zamiast rytuału 10 kroków koreańskie marki pielęgnacyjne promują minimalizm kosmetyczny. Idą też w stronę trendu clean beauty, czyli czystych formuł kosmetyków, które nie zawierają sztucznych składników, a tylko te pochodzenia naturalnego. Zmieniły się też opakowania produktów – te słodkie i nieco infantylne zostały zastąpione eleganckimi i minimalistycznymi

Wypróbuj: Beauty Of Joseon Ginseng 150 ml, 90,99 zł | Purito Dermide Balancing 60 ml, 126,99 zł |SKIN1004 Madagascar Centella Ampoule 30 ml, 53,99 zł | The Potions Black Line Retinol 30 ml, 129,99 zł. Produkty dostępne w Super-Pharm i na superpharm.pl

To tylko niektóre trendy, o których przeczytasz w najnowszym wydaniu katalogu SuperTrendy. Znajdziesz w nim wiele inspiracji, porad ekspertów i przegląd najpopularniejszych składników kosmetycznych i niezbędnych produktów na jesień i zimę, https://www.superpharm.pl/katalog-super-trendy.