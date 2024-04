Bestsellerowa polska marka odzieżowa stworzyła linię dla mężczyzn

Drop Couple Goals od Elementów to ubrania dla niej i dla niego, którymi łatwo można wymieniać się z partnerem lub partnerką. Minimalistyczny styl i najwyższa jakość polskiego krawiectwa, czyli znaki rozpoznawcze Elementów, od teraz dostępne są także dla mężczyzn. Neutralne, klasyczne kolory stylizacji budują casualowy, codzienny styl męskiej garderoby.

Męska kolekcja od Elementów sprawdzi się zarówno dla fanów outdoorowych aktywności (mamy tu np. bomberkę Stockholm i przeciwdeszczową kurtkę Mateo), jak i przede wszystkim na co dzień - bawełniane koszule, t-shirty, longsleevy czy proste spodnie Chino to świetne casualowe propozycje. Jest także denim, który po dwóch latach wrócił do Elementów - w męskiej odsłonie to jeansy Dave o modnej, prostej nogawce. Drop Couple Goals to także ubrania dla kobiet. Na damską część dropu składają się podstawowe elementy, stanowiące bazę do stylizacji, w których główną rolę odgrywają produkty z całej wiosennej kolekcji Elementów.

MĘSKIE PROPOZYCJE NOWEGO DROPU COUPLE GOALS od ELEMENTÓW:

JEANSY DAVE

Dave to męskie jeansy z modną, prostą nogawką. Posiadają średni stan, zapinane są klasycznie na zamek i suwak. Materiał denim użyty w modelu Dave od Elementów jest wyjątkowy - w procesie jego produkcji zastosowano specjalną technologię bielenia ozonem i eco bubble, zużywającą 10 razy mniej wody, z czego jej 85% nadaje się do recyklingu. Denim farbowany jest barwnikami z certyfikatem GOTS. Dave to stylowa i przyjazna środowisku baza wielu stylizacji!

DENIS LONGSLEEVE

Denis to longsleeve w dopasowanym fasonie, wykonany z waflowej, polskiej dzianiny (bawełna z dodatkiem elastanu). Występuje w dwóch basicowych kolorach: kremowym i czarnym, posiada dekoracyjne szwy.

KOSZULA WIERZCHNIA DANTE

Dante to koszula wierzchnia z kołnierzykiem, wykonana z włoskiej bawełny. Dostępna w 2 kolorach: beżu i khaki. Jest bardzo praktyczna - ma kieszenie wewnętrzne, na piersi i dwie ukryte w szwach. Posiada dekoracyjne przeszycia i stebnowania, zapinana jest na jeden rząd guzików w kontrastowym kolorze. Do koszuli w kolorze khaki dobrać można spodnie Chino Aidan, wykonane z tej samej tkaniny.

SPODNIE CHINO AIDAN

Spodnie Chino o prostej nogawce i średnim stanie. Wykonane z mięsistej włoskiej bawełny o diagonalnym splocie. Zapinane na metalowy zamek, hak i guzik wewnętrzny, posiadają dekoracyjne szerokie szlufki na pasek. Występują w 2 kolorach: czerni i khaki, a model w kolorze khaki można zestawić z koszulą z tej samej tkaniny.

BARI OVERSIZE T-SHIRT

Oversizowy T-shirt męski z obniżoną linią ramion, wykonany z bardzo miękkiej bawełny z efektem sprania. Dekolt T-shirtu, obszyty charakterystycznym ściegiem drabinkowym, wykończony jest ściągaczem z dekoracyjną wstawką.

STOCKHOLM BOMBER JACKET

Męska bomberka o luźnym fasonie. Zapinana jest na metalowy zamek błyskawiczny, a dekolt, rękawy i dół ma wykończone ściągaczem. Posiada charakterystyczne kieszenie zewnętrzne z szeroką plisą i kieszonkę wewnętrzną. Wykonana z miękkiej, przyjemnej tkaniny, będącej mieszanką bawełny i tencelu. Dla komfortu zakładania, bomberka posiada dwa rodzaje podszewki: bawełnianą i wiskozową. Dostępna w ponadczasowej czerni.

KURTKA PRZECIWDESZCZOWA MATEO

Kurtka outdoorowa o luźnym fasonie, z delikatnie opuszczonymi ramionami. Wykonana z tkaniny z powłoką hydrofobową, z oddychającą podszewką, co czyni ją idealną, nieprzemakalną propozycją wiosenno-letnią. Mateo ma ciekawe detale, np. kaptur z charakterystycznym daszkiem i przeszyciami, zamek błyskawiczny ukryty pod plisą z zatrzaskami, rękawy zakończone tunelem z gumą. Dół kurtki wykończony jest tunelem z gumką dla regulacji obwodu, a po bokach ma kieszenie zapinane na zamek błyskawiczny i wewnętrzną kieszonkę na portfel. Wyprodukowana jest w szwalni w Polsce. Mateo to niezbędna kurtka w wiosennej, męskiej garderobie, gotowa do wszelkich miejskich aktywności!

Credits:

Foto: Maciej Nowak / Bulletproof Warsaw

Models: Dominik Bolanowski / Uncover Models

Karina Taranowicz / Rebel Models

Art Direction, Production: Klara Ogielska-Bernecka / Elementy

Style: Michał Koszek / Visual Crafters

MUA: Aga Brudny / Art Faces

i Autor: Materiały prasowe Elementy

