Bezpieczne lato! Zadbaj o swoją skórę

Linia Solaire Peau Parfaite od YVES ROCHER to pielęgnacja dla tych, którzy lubią słońce, ale jeszcze bardziej cenią ochronę i bezpieczeństwo swojej skóry. Lekkie, przyjemne w użyciu formuły sprawiają, że codzienna aplikacja staje się czystą przyjemnością, a nie obowiązkiem.

Wśród letnich ulubieńców znajdziemy mleczko do opalania w sprayu SPF 30 (99 zł/150 ml), lub SPF 50 (109 zł/150 ml). Szybko się wchłania i pięknie pachnie. Kosmetyk chroni przed szkodliwym promieniowaniem UVA i UVB, zapewnia też skórze dogłębne nawilżenie i fantastycznie ją wygładza. Jeśli wolimy klasyczną aplikację, tu świetnie sprawdzi się mleczko do opalania do ciała SPF 30 (99 zł/150 ml) lub SPF 50 (109 zł/150 ml), które oprócz ochrony zapewnia efekt glow, sprawiając, że skóra pięknie błyszczy się w słońcu.

We wszystkich produktach z tej serii znajdziemy ekstrakt z Mikołajka Nadmorskiego – rośliny znanej ze swoich właściwości regenerujących, ochronnych i antyoksydacyjnych. Ten składnik obecny jest także w przeciwzmarszczkowej emulsji do opalania do twarzy z wyciągiem z Mikołajka Nadmorskiego SPF 50 (99 zł/40 ml), która sprawdzi się zarówno na plaży, jak i na co dzień – pod makijaż, w miejskim upale.

Pielęgnacja skóry po ekspozycji na promienie słoneczne zasługuje na równie dużo uwagi. Przeciwzmarszczkowa emulsja do twarzy po opalaniu z wyciągiem z Mikołajka Nadmorskiego (99 zł/30 ml) natychmiast łagodzi skórę, wygładza zmarszczki i wyrównuje koloryt cery. Płynna i świeża formuła przeciwstarzeniowa wzbogacona została kompleksem roślinnym przeciwdziałającym przebarwieniom.

Do ciała idealnie sprawdza się mleczko po opalaniu 3w1 z wyciągiem z Mikołajka Nadmorskiego (54,90 zł/200 ml). Łagodzi i nawilża skórę oraz podkreśla i przedłuża opaleniznę. Kosmetyk został wzbogacony o egzotyczny zapach olejku monoï, który jednoznacznie kojarzy się z tropikalnym latem.