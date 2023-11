Bielenda Kosmetyki Naturalne przejmie kultową polską markę

Grupa Bielenda, wspólnie z Innova Capital, od kilku lat konsekwentnie rozwija działalność na polskim rynku kosmetycznym, w szczególności poprzez nowe wdrożenia opracowywane przez własny dział R&D. Do Grupy Bielenda należą takie marki, jak: Bielenda, Bielenda Professional, BodyBoom, FaceBoom i BabyBoom oraz Bielenda Professional Supremelab, Soraya i Dermika, a także SheHand, SheFoot i ManFoot oraz SheCare i SkinArté. Wszystkie jej produkty dostępne są w drogeriach i sieciach handlowych, a także online.

Dzięki włączeniu do swojego portfela Torf Corporation, spółka zwiększy swoją konkurencyjność wśród producentów kosmetyków w Polsce. Transakcja pozwoli również firmie wejść w atrakcyjny i perspektywiczny segment preparatów do higieny jamy ustnej.

„Tołpa to marka o ugruntowanej pozycji i rozpoznawalności. Cenię jej naukowy, długoletni rodowód oraz podejście do tworzenia kosmetyków, które oparte jest na wykorzystaniu właściwości polskiego torfu i borowiny. Przejęcie Torf Corporation podniesie komplementarność naszej oferty, a także zwiększy naszą różnorodność asortymentu oraz wachlarz cenowy produktów. Jestem przekonany, że akwizycja marki Tołpa i ON oraz ich potencjał do dalszego rozwoju pod skrzydłami Grupy Bielenda, przyczynią się do wzrostu wartości firmy oraz jej konkurencyjności, zarówno na rynku polskim, jak i zagranicznym” – podkreśla Marek Bielenda, Prezes Zarządu Bielenda Kosmetyki Naturalne.

„Akwizycja marki Tołpa to kolejny krok w realizacji przez Innova Capital strategii rozwoju Grupy Bielenda” – mówi Leszek Muzyczyszyn, Senior Partner w Innova Capital. „Cieszymy się z możliwości dalszego rozwijania marki Tołpa we wszystkich kategoriach produktowych objętych działalnością Grupy Bielenda" – dodaje.

Torf Corporation to spółka o ugruntowanej pozycji, działająca na polskim rynku kosmetycznym od 20 lat. Produkty Torf Corporation są dostępne zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W 2017 roku pakiet większościowy akcji Torf Corporation nabył Resource Partners, niezależny inwestor private equity działający w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

„W swoich inwestycjach skupiamy się na spółkach o solidnych fundamentach i taką właśnie firmą jest Torf Corporation. Wierzymy, że przekazanie jej pod skrzydła inwestora branżowego da spółce kolejny impuls do dalszego wzrostu. Wysokiej jakości produkty i szeroka baza klientów są doskonałą podstawą dla przyszłego rozwoju spółki.” – mówi Małgorzata Bobrowska, współzałożycielka i partner zarządzająca Resource Partners. – „Z satysfakcją myślimy o dotychczasowych osiągnięciach Tołpy i pozostałych marek Torf Corporation, cieszymy się, że mogliśmy wspierać spółkę w ich osiągnięciu”.

Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.