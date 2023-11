Nowe marki własne Empiku – poznaj rzemieślniczą kawę Wild Drop i kolekcję herbat Dulcis Arte

Brazylijska kawa rzemieślniczo wypalana w Polsce

Przelewowa, z ekspresu ciśnieniowego, kawiarki a może z aeropressu – niezależnie od tego,w jaki sposób przygotowujesz swoją kawę, najważniejsze są wykorzystywane do tego ziarna. Empik zaprosił do współpracy znaną kawoszom palarnię Coffee and Sons, by stworzyła mieszankę o łagodnym smaku, która pasuje do różnych sposobów parzenia. Kawa Wild Drop to starannie wyselekcjonowane, wysokiej jakości ziarna dwóch odmian arabiki – z regionu Cerrado i Mogiana w Brazylii. Właśnie w tym rejonie żyją dzikie jaguary, co zainspirowało projektantów opakowania. Zielone ziarna wypalane są w Polsce metodą rzemieślniczą w klasycznym piecu Gothot, którego unikalny proces wypalania nadaje kawie głęboki smak i aromat.

- Mieszkanka Wild Drop to połączenie dwóch odmian arabiki, które doskonale się uzupełniają, nadając kawie wyrazisty, czekoladowo-orzechowy smak. Dzięki wypalaniu w piecu, który wykorzystuje system ogrzewania ziaren gorącym powietrzem, kawa jest pozbawiona goryczy, za to ma wciąż wysoki poziom słodyczy. To uniwersalna mieszanka, która zasmakuje każdemu amatorowi dobrej kawy - mówi Daniel Ćwikła, założyciel rodzinnej palarni Coffee and Sons.Kawa Wild Drop dostępna jest wyłącznie w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com w cenie: 69,99 zł – kawa ziarnista, 1 kg, 27,99 zł – kawa mielona lub ziarnista, 250 g.

i Autor: Materiały prasowe Empik

Rozsmakuj się w świecie herbat

Dulcis Arte to herbaty premium stworzone we współpracy z polską marką Dworzysk. Na początek w ofercie Empiku pojawią się najpopularniejsze smaki herbat w Polsce.English Breakfast to klasyczna herbata czarna o wyrazistym smaku i bursztynowej barwie. Jej charakter wynika z harmonijnej kombinacji czarnych herbat Ceylon ze Sri Lanki oraz Assam z Indii.

Earl Grey to harmonijne połączenie czarnej herbaty cejlońskiej i naturalnego aromatu bergamotki z dodatkiem niebieskich płatków chabra bławatka. Wyjątkowy smak herbaty bazowej jest efektem warunków klimatycznych panujących na plantacjach w górskich rejonach Sri Lanki.Gunpowder to popularna od wieków chińska herbata zielona, która jest ceniona za swój wyjątkowy smak. Napar ma ziołowy i delikatnie cierpki smak oraz złocisty kolor. Dzięki niższej zawartości kofeiny można się nią delektować o każdej porze dnia.

Yunnan Jaśminowa to przykład wielowiekowej chińskiej tradycji łączenia herbaty zielonej z technikami aromatyzacji. Duże, złociste liście zielonej herbaty Yunnan, aromatyzowane kwiatami jaśminu i naturalnym aromatem jaśminowym, tworzą napar o delikatnie słomkowym zabarwieniu i orzeźwiającym, kwiatowym smaku.

i Autor: Materiały prasowe Empik

Wszystkie herbaty Dulcis Arte są zapakowane hermetycznie w eleganckie puszki, dzięki czemu zachowują swoją świeżość i aromat na dłużej. Herbaty w cenie 24,99 zł dostępne są wyłącznie w wybranych salonach Empik oraz na Empik.com.