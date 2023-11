Perfumy na zimę! Przepięknie zapachy, które otulają zmysły niczym namiętny kochanek. Perfumy damskie dopasowane do Ciebie

Perfumy perfumom nie równe

Wybierając się na zakupy często można zwariować. Na półkach bowiem znajdziemy szeroki wachlarz produktów zapachowych, od mgiełek poprzez wody toaletowe aż po klasyczne perfumy. Czy różnią się one między sobą i czym kierować się podczas zakupów.

Przede wszystkim "parfum"

Poszczególne produkty zapachowe różnią się od siebie przede wszystkim koncentracją olejków eterycznych w alkoholu lub w wodzie. Wpływa to na trwałość zapachu i czas w jakim produkt będzie utrzymywał się na naszej skórze.

Perfumy - to najbardziej skoncentrowany produkty, ale również i najdroższy. Szukając oryginalnych perfum na flakonie powinna znaleźć się nazwa "parfum". W skład prawdziwych perfum wchodzi około 20-30 proc. czystej esencji. Zapach powinien utrzymywać się na skórze nawet jedną dobę.

Woda perfumowana - posiada w składzie 15-20 proc. esencji, a zapach na skórze powinien utrzymać się do 8 godzin. Szukając tego produktu w sklepach zwracaj uwagę na napis Eau de Parfum.

Woda toaletowa - najczęściej spotykana w sklepach, zawiera około 5-15 proc. esencji, a zapach utrzymuje się około 3 godziny.

Woda kolońska - zawiera 2-4 proc. olejków, a zapach utrzymuje się około dwie godziny.

Mgiełka do twarzy i ciała - to produkt o najmniejszym stężeniu olejków, posiada zazwyczaj 1-3 proc. esencji, a jego zapach nie utrzymuje się długo i raczej dedykowany jest odświeżeniu się niż traktowany jako długotrwały zapach do noszenia.

Co mówi o Tobie ulubiony zapach? Jakie perfumy do Ciebie pasują?

Zapachy to bardzo intymna i zmysłowa część naszej duszy. To właśnie zmysł węchu może przywoływać wspomnienia i zapisane w podświadomości wydarzenia. Każdy z nas przypomina sobie sytuację, w które coś wąchał i przypominało mu to jakąś konkretną rzecz z przeszłości. Jak podaje portal zwierciadlo.pl niemiecki psycholog dr Joachim Mensing wysnuł przypuszczenie, że istnieje związek pomiędzy naszą osobowością a wyborem perfum. Uważa on, że wybierane przez nas aromaty przywołują dobre wspomnienia lub mogą być swoistą potrzebą wewnętrznej przemiany. Mają pomóc nam przemienić się w kogoś, kim zawsze chcieliśmy być.

Ulubiony zapach perfum a osobowość

Lawenda, rumianek, czarna orchidea - te zapachy najczęściej wybierają osoby obdarzone romantyczną naturą, które cenią sobie duchową przemianę oraz wrodzony artyzm. To kruche i bardzo emocjonalne osoby.

Owocowe zapachy, porzeczka, granat - to ulubione kompozycje zapachowe optymistów. Są pełni energii oraz uwielbiają, jak coś się dzieje.

Lotos, hibiskus, biała herbata - po te zapachy najczęściej sięgają myśliciele. Są to osoby, które uwielbiają analizować otaczający ich świat i wszędzie doszukują się drugiego dna.

Kardanom, cynamon, goździki - to ulubione zapachy urodzonych flirciarzy. Takie osoby kochają relacje z innymi, a flirt to ich środowisko naturalne.

Te perfumy polecamy na zimę 2023/2024

Maison Margiela Replica By the Fireplace woda toaletowa

To kompozycja unisex, która emanuje dymną, ciepłą atmosferą i w magiczny sposób wprowadza w dobry nastrój. Zamknij oczy i pomyśl o wyjątkowym zimowym wieczorze przy kominku. Za oknem pada śnieg, a ciebie hipnotyzują tańczące leniwie płomienie. Z oddali dochodzi zapach pieczonych kasztanów. Tak nastrojowa jest woda toaletowa By the Fireplace Łączy w sobie dymny zapach palącego się drewna z nutami drzewa gwajakowego, kaszmirowego i olejku goździkowego. Ciepłe nuty uzupełnia słodka wanilia i olejek z czerwonych jagód. Prawdziwa magia zimy.

Lancôme La vie est belle L’Extrait

Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Pełen mocy, a jednocześnie niezwykle delikatny duet róży i irysa łączy się tu z głębią akordu drzewa oud. Złota butelka podkreśla luksusowy charakter skrywanej we wnętrzu kompozycji. Owiany nimbem tajemniczości ekstrakt perfum mówi nam o tym, że każda chwila szczęścia jest niezwykle cenna. Każdą z nich powinniśmy doceniać, czerpać z niej tyle, ile się da i dzielić się nią z innymi. Zapach w luksusowym flakonie, będąc idealnym prezentem,stanowi zaproszenie do podążania złotą ścieżką i odkrycia nowej drogi do szczęścia

YSL - Libre L’Absolu Platine

Nowa odsłona Libre składa hołd wolności. Zapach został zadedykowany wyzwolonym kobietom, które nie boją się być zarówno ogniem, jak i lodem. Jasne, promienne akordy białej lawendy stworzone przez YSL Beauty oferują nowe spojrzenie na kwiatowy zapach. Na serce perfum składa się stworzona specjalnie dla marki YSL - lawenda DIVA - rosnąca w górzystych obszarach Prowansji. Lawenda DIVA pochodzi ze zrównoważonych upraw i jest częścią programu mającego na celu promowanie powrotu upraw lawendy we Francji. Dzięki odpowiedniemu procesowi chemicznemu mniej pożądany męski charakter lawendy jest niwelowany, a jej wyjątkowe piękno zostaje podkreślone. LAVANDIN to kolejny składnik zapachu. Jest to hybryda dwóch gatunków lawendy pochodząca ze zrównoważonych upraw, których celem jest poprawa dochodów rolników. Przy tworzeniu LIBRE używana jest wyłącznie świeżo zebrana główka kwiatowa. W sercu zapachu znajduje się też ikoniczny składnik LIBRE – kwiat pomarańczy pozyskiwany ze słonecznego Maroka. Jego kobiecy, seksowny, ciepły zapach doskonale komponuje się z białą lawendą.

BOHOBOCO - COFFEE • WHITE FLOWERS

Ekscentryczne perfumy COFFEE • WHITE FLOWERS to zapach nieprzeniknionej mocy łączących się aromatów. Zmysłowe nuty kawy, złotego rumu i wanilii przełamane zostały delikatnością białych kwiatów, tworząc uzależniające połączenie, które stało się kwintesencją tej osobliwej kompozycji. Kontrastujące zestawienie intensywnych i subtelnych aromatów symbolizuje wyjście z własnej strefy komfortu, po której przekroczeniu niepewność zamienia się w błogi spokój, a intymna rozmowa w porozumienie dusz.

