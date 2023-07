Biotechnologia w pielęgnacji

NYX Professional Makeup zaprasza do BARBIELAND! Oficjalna premiera nowej limitowanej kolekcji NYX PM &„Barbie™ The Movie”

Kosmetyki bazujące wyłącznie na roślinnych składnikach nie zawsze są najlepszym wyjściem. Chodzi przede wszystkim o wysokie ryzyko alergii oraz o wykorzystywanie zasobów naturalnych, które najzwyczajniej w świecie są coraz bardziej ograniczone. Ale dzięki biotechnologii w branży kosmetycznej nie musimy wybierać między produktami bezpiecznymi i skutecznymi a produktami przyjaznymi dla środowiska. Biotechnologia wykorzystuje procesy biologiczne (występujące naturalnie) i mikroorganizmy, łączy naturę i laboratorium w sposób całkowicie zrównoważony. Tworzy nowe komponenty, naśladujących naturalne składniki aktywne. Zamiast wykorzystywać całe rośliny - pozwala pracować tylko z tymi komórkami w roślinie, które mają potrzebne skórze właściwości. Różne części roślin mogą mieć całkowicie różne substancje czynne w łodydze, liściu lub płatku. Biotechnologia sięga jedynie po to, czego wymaga konkretna formuła kosmetyczne. Co więcej, optymalizuje korzyści i eliminuje ryzyko. Brzmi dobrze prawda? Żeby nie być gołosłownym, sama zobacz, jak biotechnologia podkręca jakość produktów do pielęgnacji. Oto cztery doskonałe przykłady, w dodatku – możesz je z powodzeniem wykorzystać tego lata – idealnie!

TRANSPARENTNY, BEZZAPACHOWY ŻEL Z FILTREM PRZECIWSŁONECZNYM I EFEKTEM WYGŁADZANIA CERY

ZO® SKIN HEALTH GEL SUNSCREEN SPF 50 350zł/45g korzysta z technologii Triple-Spectrum Protection®. To żel z filtrem o szerokim spektrum działania - transparentny chemiczny filtr przeciwsłoneczny o wyjątkowej konsystencji przejrzystego żelu z natychmiastowym efektem wygładzania dla każdego odcienia skóry. Zapewnia udowodnioną naukowo, skuteczną ochronę przed promieniowaniem UVA + UVB, światłem HEV oraz promieniowaniem IRA-A. Wzbogacony unikalnymi kompleksami przeciwutleniaczy i roślinnych komórek macierzystych (na przykład ZOX12®: wyjątkowy kompleks zamkniętych w otoczce witamin A, C i E o działaniu przeciwutleniającym zapewniający 12-godzinną ochronę przed uszkodzeniami wywoływanymi przez wolne rodniki w wyniku działania promieniowania podczerwonego

A oraz innych szkodliwych czynników środowiskowych), łagodzącymi działanie agresywnych czynników środowiskowych odpowiedzialnych za starzenie skóry. Odporny na działanie wody i potu do 40 minut. Jest bezzapachowy.

EFEKTYWNY KONCENTRAT ANTYCELLULITOWY

YOSKINE TSUBAKI SLIM BODY koncentrat antycellulitowy 45,99zł/200ml został opracowany we współpracy z japońskimi laboratoriami do bezinwazyjnego, szybkiego modelowania sylwetki i ujędrniania z efektem rozgrzewania skóry i pobudzania mikrokrążenia. Zawiera drogocenny olej tsubaki. Kofeina oraz skoncentrowany wyciąg z imbiru wpływają korzystnie na procesy niezbędne w walce z cellulitem i nadmiarem tkanki tłuszczowej. Wykorzystuje przełomową technologię Adipsonic, która rozgrzewa skórę stymulując mikrokrążenie, redukuje cellulit, wspomaga intensywne wyszczuplanie i silnie ujędrnia. W produkcie zastosowano również nowatorską technologię IN-YO TECHNOLOGY TECHNOLOGIA IN’DETOX & YO’ACTIVE – zainspirowaną odkryciem japońskiego naukowca, na temat autofagii komórkowej. Łączy ona detoksykację komórek skóry z silnym działaniem wyszczuplającym i antycellulitowym. Oczyszcza komórki, przez co dostarczane do skóry składniki aktywne mogą działać znacznie skuteczniej.

ZAAWANSOWANA SUPLEMENTACJA PRZEDŁUŻAJĄCA MŁODOŚĆ SKÓRY

MEDILÂGE ANTI ÂGE 450zł/30 kapsułek to formuła łącząca dwa opatentowane składniki. AstaPure®Arava i TetraSOD®, które radykalnie wpływają na zmniejszenie liczby zmarszczek oraz poprawiają nawilżenie i elastyczność skóry. Warto zaznaczyć, że TetraSOD® jest unikalnym składnikiem morskim, który jest uprawiany w technologii chronionej patentem, bez użycia chemicznego procesu ekstrakcji lub koncentracji. Co więcej, składnik ten sam zapewnia sobie ochronę, albowiem naturalna ściana komórkowa mikroalg działa jako naturalna bariera chroniąca ich aktywność przed rozkładem w żołądku po spożyciu. Wszystkie składniki bioaktywne są więc chronione, a naturalna kapsułka jest gotowa do powolnego uwalniania bioaktywnych cząsteczek bezpośrednio w jelicie.

Kolagenowa formuła piękna REMÉ 80zł/150g to kompozycja bioaktywnych peptydów kolagenowych VERSIOL® oraz witamin i minerałów, które wspierają zdrowie skóry, włosów i paznokci. Zawarta w wygodnej do stosowania i wysoko przyswajalnej formie proszku kolagenowa formuła piękna REMÉ jest świetnym i skutecznym sposobem by zadbać o siebie i swoją skórę tam, gdzie nie sięga kosmetyk. Kolagen stanowi około 30% białek w naszym organizmie – co stanowi go głównym białkiem strukturalnym. Nie bez powodu został nazwany „białkiem młodości”. VERSIOL® zawarty w formule REMÉ i składające się na niego bioaktywne peptydy kolagenowe mają opatentowany profil peptydowy, który w potwierdzonej badaniami dawce 2500 mg jest idealnie zoptymalizowany do wspierania piękna od wewnątrz, co przekłada się na redukcję zmarszczek wokół oczu i poprawę elastyczności skóry już po trzech miesiącach stosowania.

