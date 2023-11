i Autor: Pexels

Black Friday 2023 w Rossmannie. Kultowe perfumy taniej o 150 zł. Pachnij jak legenda!

Black Friday w Rossmannie. Jeszcze kilka lat temu nikt nie spodziewał się, że Black Friday w Polsce przyjmie się tak dobrze. Dzień, który w Stanach Zjednoczonych jest prawdziwym świętem wyprzedaży, także w naszym kraju zyskuje coraz to większą liczbę sympatyków. Wyprzedaże i przeceny nie ograniczają się jedynie do Black Friday ale to już całe miesiące i tygodnie promocji reklamowane jako Black Week. Z okazji tegorocznego Black Friday szereg promocji dla klientów przygotował również Rossmann.