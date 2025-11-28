Black Friday - beauty hity, kultowe perfumy i prezenty premium teraz do -25%

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2025-11-28 10:59

Black Friday 2025 w DOUGLAS właśnie wystartował — i od pierwszych godzin wygląda jak rekordowe beauty polowanie. Do 1 grudnia perfumerie stacjonarne i sklep online serwują zniżki, które… kuszą bardziej niż świąteczne witryny. Jeżeli ktoś czekał na idealny moment, żeby kupić wymarzone perfumy, kultowy krem albo prezent, który zrobi efekt „wow” — właśnie nadszedł ten najlepszy czas w roku.

Makijaż

i

Autor: Archiwum serwisu Makijaż

ULUBIONE MARKI. NIŻSZE CENY. BLACK FRIDAY W DOUGLAS

W tym roku Black Friday w DOUGLAS oznacza szeroki wybór naprawdę atrakcyjnych rabatów — zarówno w perfumeriach stacjonarnych, jak i online. Przy zakupach powyżej 149 zł na klientów czeka –25% od cen regularnych w perfumeriach, a na douglas.pl i w aplikacji DOUGLAS dostępne są zniżki sięgające –25% na tysiące produktów, w tym na marki, które rzadko pojawiają się w akcjach promocyjnych. Obie oferty obowiązują do 1 grudnia lub do wyczerpania zapasów, a szczegóły — wraz z listą wyłączeń — dostępne są w perfumeriach oraz na stronie internetowej.

Ale to nie koniec wyjątkowych promocji! Dla fanów luksusowych kosmetyków Douglas przygotował również wyjątkową ofertę bestsellerów dostępnych z rabatem do –30% w dniach 13.11–01.12. Wśród nich znajdują się:

  •  Armani Stronger With You, woda toaletowa 100 ml – ciepły, zmysłowy zapach dla mężczyzn, który łączy aromaty tonki, kardamonu i ambry, idealny na wieczorne wyjścia. 
  •  Yves Saint Laurent Libre, woda perfumowana 90 ml – wyrazisty i nowoczesny zapach dla kobiet, łączący nuty lawendy i kwiatu pomarańczy z wanilią, doskonały na dzień i wieczór. 
  • Lancome La Vie Est Belle, woda perfumowana 50 ml – kultowy, słodko-kwiatowy zapach z nutami irysa, jaśminu i paczuli, symbol radości i kobiecej elegancji. 
YSL

i

Autor: YSL/ Materiały prasowe
  • Sensai, puder utrwalający 20 g – lekki, jedwabisty puder, który utrwala makijaż i zapewnia naturalne wykończenie bez efektu maski. 
  • Lancome Renergie, krem przeciwstarzeniowy z peptydami 50 ml – intensywnie nawilżający krem o działaniu liftingującym, który redukuje oznaki starzenia i poprawia jędrność skóry. 
  • Estée Lauder Advanced Night Repair, serum pod oczy 15 ml – regenerujące serum redukujące oznaki zmęczenia i drobne zmarszczki, pozostawiające skórę wokół oczu wypoczętą i promienną. 
Douglas

i

Autor: Douglas/ Materiały prasowe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki