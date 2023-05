Blanka Stajkow w oszałamiającej marynarce. Ten model zaleje polskie ulice. Kobiety po 50-tce go pokochają. Nowoczesna i elegancka marynarka. wiem, gdzie kupisz podobną

To najpiękniejsze perfumy na lato. Ten zapach do złudzenia przypomina kultowy Gucci, a w Hebe kosztuje 10 razy mniej. Dla fanek bzu i wiosennych nocy

Blanka Stajkow zachwyca stylizacją w krótkiej marynarce. To strzał w dziesiątkę dla kobiet po 50-tce

Blanka Stajkow była tegoroczną reprezentantką Polski na konkursie Eurowizji. Na początku jej wybór budził kontrowersje, a piosenka "Sola" miała nie przynieść nam sukcesu. Finalnie Blanka zajęła 19. miejsce, jednak pojawiły się głosy, że polska wokalistka została oszukana, a gdyby liczyły się jednie głosy publiczności to zajęłaby ona o wiele wyższe miejsce. Bez względu na wszystko Eurowizja może być dla Blanki Stajkow początkiem międzynarodowej kariery. Przyjrzeliśmy się jej najnowszym stylizacjo, jakie prezentuje na Instagramie i wychwyciliśmy modową perełkę. Mowa o krótkiej marynarce, która jest jednym z hitów tego sezonu. Ten model rządzi w trendach i znajdziesz go w wielu sklepach. Blanka postawiła na marynarkę w kolorze miętowym, który jest zawsze dobrym pomysłem na wiosenne stylizacje. Krótkie marynarki to genialna opcja dla kobiet po 50-tce, które szukają eleganckiej ale zarazem nowoczesnej marynarki. Dodaje ona pazura każdej stylizacji i sprawia, że wyróżniamy się z tłumu. Wiemy, gdzie kupisz podobną marynarkę.

Genialna marynarka na kobiet po 50-tce na lato 2023. Ten model już jest hitem

Krótkie marynarki to jeden z najgorętszych hitów tego sezonu. Znajdziesz je praktyczniej w każdej sieciówce. Jeden z takich modeli dostępny jest w sklepie Bershka. Krótka, dopasowana marynarka dostępna jest w cenie 139,99 zł oraz w kilku wersjach kolorystycznych. Ten rodzaj marynarki idealnie podkreśla kobiece kształty. Nadaje się do spodni z wysokim staniem lub do klasycznych sukienek. To dobry pomysł, by dodać swojej stylizacji pazura i sprawić, by była ona niebanalna.

i Autor: Materiały prasowe Bershka

