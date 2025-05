Bliżej celu

Woda MAGNESIA PLUS to odpowiedź marki Magnesia na silny trend sięgania po tzw. ‘wody funkcjonalne’. Konsumenci coraz częściej poszukują bowiem produktów, które nie tylko gaszą pragnienie, ale także dostarczają organizmowi dodatkowych wartości odżywczych. Wiedzą oni, że właściwe nawodnienie to klucz do dobrego samopoczucia, wydolności fizycznej i sprawnego funkcjonowania układu odpornościowego, ale chcą więcej – pysznego smaku i korzyści dla zdrowia. Dlatego Magnesia, woda znana z wysokiej zawartości naturalnego magnezu – jedna butelka o pojemności 1,5 litra zapewnia aż 68% jego zalecanej dziennej dawki – proponuje linię delikatnie gazowanych wód MAGNESIA PLUS. Dzięki nim nawadnianie staje się czymś więcej niż tylko uzupełnianiem płynów – pomaga radzić sobie z codziennym stresem, daje zastrzyk energii czy wspiera odporność i dobrostan. Witaminy i zioła zawarte w wodach MAGNESIA PLUS pomagają w codziennym funkcjonowaniu, dbając o równowagę elektrolitową i wzmacniając naturalne siły organizmu. Co ważne, wody są niskokaloryczne i nie zawierają żadnych konserwantów, sztucznych barwników i substancji słodzących. Wniosek? Sięgając po wodę funkcjonalną MAGNESIA PLUS dbamy nie tylko o odpowiedni poziom nawodnienia, ale i o zdrowie na wielu płaszczyznach. Do wyboru są cztery warianty: antistress, boost, revital i focus.

MAGNESIA PLUS antistress – PRZECIW STRESOWI

MAGNESIA PLUS antistress ma orzeźwiający smak soczystego mango z wyczuwalną nutą melisy. Zawarte w niej tiamina (B1) i witamina B6 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego, a witamina B5 wspiera optymalne działanie umysłu. Ponadto selen pomaga chronić komórki przed stresem oksydacyjnym.

MAGNESIA PLUS boost – DODAJE ENERGII

MAGNESIA PLUS boost smakuje mandarynką, limonką i imbirem. Zawiera witaminy B6 i B12, które mają korzystny wpływ na prawidłowy metabolizm białek i glikogenu. W połączeniu z niacyną (B3) przyczyniają się także do redukcji zmęczenia i wyczerpania. W jej składzie znajdziemy również jod.

MAGNESIA PLUS revital – DLA REWITALIZACJI

MAGNESIA PLUS revital zachwyca smakiem winogron z aloesem. Zawiera niacynę (B3) i witaminę B12, mające istotny wpływ na redukcję zmęczenia i wyczerpania. Ponadto witamina B12 przyczynia się do prawidłowej produkcji czerwonych krwinek i optymalnego funkcjonowania układu odpornościowego. Biotyna (B7) jest niezbędna do prawidłowego metabolizmu makroskładników, a witamina E do ochrony komórek przed stresem oksydacyjnym.

MAGNESIA PLUS focus – DLA KONCENTRACJI

MAGNESIA PLUS focus to połączenie moreli, marakui i wyciągu z żeń-szenia. Zawarte w niej tiamina (B1) i witamina B7 przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Ponadto niacyna (B3) ma wpływ na redukcję zmęczenia i wyczerpania, a cynk na poprawę funkcji poznawczych.