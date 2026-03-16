Bloom skin – nowy ideał piękna: zdrowa skóra zamiast perfekcyjnej

Skóra w równowadze

Podstawą bloom skin jest bariera hydrolipidowa, która chroni skórę przed czynnikami zewnętrznymi i utratą właściwego poziomu nawilżenia. Gdy funkcjonuje prawidłowo, skóra staje się bardziej elastyczna, promienna i wygląda zdrowiej. Dlatego współczesna pielęgnacja coraz częściej koncentruje się na regeneracji i intensywnym nawilżeniu - zamiast na agresywnych kuracjach.

Pielęgnacja regenerująca

W osiągnięciu efektu bloom skin pomagają kosmetyki, które wspierają procesy odnowy skóry i wzmacniają jej naturalną barierę ochronną.

Dobrym przykładem jest serum Hidraderm HYAL Sesderma, które zapewnia intensywne i wielopoziomowe nawilżenie. Jego formuła opiera się na trzech cząsteczkach kwasu hialuronowego, działających w różnych warstwach skóry. Dzięki temu serum pomaga wygładzić skórę, poprawić jej elastyczność oraz zmniejszyć widoczność drobnych linii. Formuła została dodatkowo wzbogacona o ceramidy, które wspierają odbudowę bariery hydrolipidowej i chronią skórę przed utratą wilgoci. Regularne stosowanie przywraca skórze komfort, miękkość i zdrowy wygląd.

Uzupełnieniem pielęgnacji może być krem Sesderma Exoses , który wspiera regenerację skóry i pomaga poprawić jej elastyczność. Dzięki nowoczesnej formule inspirowanej biotechnologią krem wspomaga procesy odnowy skóry, przyczyniając się do jej bardziej promiennego i wypoczętego wyglądu.

Stosowane razem tworzą prosty rytuał pielęgnacyjny: najpierw serum, które intensywnie nawilża i przygotowuje skórę, a następnie krem, który wspiera jej regenerację i pomaga wzmacniać barierę hydrolipidową .

i Autor: Sesderma/ Materiały prasowe

Rytuał piękna: krem i zapach

Współczesna pielęgnacja coraz częściej staje się także chwilą dla siebie. Codzienny rytuał nie kończy się więc wyłącznie na kremie – jego dopełnieniem może być zapach.

Abell z kolekcji Galaxy marki Sorvella to nowoczesna, czysta kompozycja inspirowana architekturą formy i przestrzeni. Zapach otwiera się świeżym akordem soczystej gruszki, gorzkiej pomarańczy i eleganckiej bergamotki, który nadaje mu lekkości i wyrafinowanego charakteru. W sercu kompozycji pojawiają się frezja, molekularna Pomaroza oraz zielono-kwiatowa mahonia, nadające zapachowi lekkości i przestrzenności. Całość dopełnia nowoczesna baza z ambroksanu, Sylkolide oraz nut drzewnych, które tworzą efekt skin scent – zapachu czystej, świeżej skóry, wyczuwalnego blisko ciała i niezwykle trwałego.

To kompozycja z linii świeżej, molekularnej i drzewno-piżmowej, idealna jako ostatni krok codziennego rytuału piękna.

Współczesne podejście do urody jest proste – zaczyna się od zdrowej, zadbanej skóry, a jego naturalnym dopełnieniem jest zapach.