Błyszczki do ust wracają do łask. Latem stawiamy na blask, lekkość i naturalny efekt

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-24 13:16

Błyszczące usta ponownie podbijają kosmetyczne trendy. W letnim makijażu królują lekkie formuły, soczyste kolory i efekt tafli, który podkreśla opaleniznę oraz dodaje twarzy świeżości. Błyszczyki i błyszczki do ust stały się nieodłącznym elementem wakacyjnej kosmetyczki. Dlaczego warto po nie sięgnąć i jak wybrać odpowiedni produkt?

Młoda kobieta z błyszczącymi, czerwonymi ustami nakłada błyszczyk Pocket Pal Benetint marki Benefit, prezentując idealny letni makijaż. Dowiedz się więcej o tym produkcie i trendach w letnim makijażu na naszym portalu.
Autor: Benefit/ Materiały prasowe

Letni makijaż stawia na naturalność

Wysokie temperatury sprawiają, że wiele osób rezygnuje z ciężkich podkładów i mocnego konturowania. Latem dominują lekkie kosmetyki, które podkreślają naturalne piękno, a nie maskują cerę. Właśnie dlatego błyszczki do ust przeżywają swój renesans.

Zapewniają subtelny efekt, optycznie powiększają usta i nadają im zdrowy, świeży wygląd. Dodatkowo wiele nowoczesnych formuł zawiera składniki pielęgnujące, takie jak kwas hialuronowy, olejki roślinne czy witamina E.

Dlaczego błyszczki są idealne na lato?

Jedną z największych zalet błyszczyków jest ich uniwersalność. Pasują zarówno do codziennego makijażu na plażę, jak i do wieczorowych stylizacji podczas wakacyjnych wyjazdów.

Największe atuty błyszczków do ust:

  • nadają ustom efekt naturalnego blasku,
  • optycznie powiększają usta,
  • są łatwe w aplikacji,
  • nie wymagają precyzyjnego nakładania jak klasyczne pomadki,
  • często zawierają składniki nawilżające,
  • dobrze komponują się z lekkim, letnim makijażem.

Gorące nowości od marki Benefit Cosmetics. Idealne na lato

Pocket Pal – Tint, błyszczyk i w drogę! Podwójnie zakończony Benetint z błyszczykiem dostępny w trzech kolorach, oryginalnym Ruby, Raspberry i Dark Cherry.

Jest to powrót kultowego kosmetyku Benefit w nowej odsłonie – dwustronnego produktu do ust łączącego kultowy tint Benetint z przezroczystym błyszczykiem. Formuła ma zapewniać długotrwały kolor, wodoodporność i odporność na transfer, a błyszczyk dodatkowo nawilżać usta nawet do 8 godzin. Produkt dostępny jest w trzech odcieniach: Original, Raspberry i Dark Cherry. Pierwsza wersja Pocket Pal zadebiutowała w 2007 roku.

Benetint Pocket Pal to dwustronny kosmetyk 2 w 1, który łączy kultowy tint z transparentnym błyszczykiem. Produkt został zaprojektowany z myślą o szybkiej aplikacji i naturalnym efekcie podkreślonych ust.

Najważniejsze cechy produktu

  • produkt 2 w 1: tint + błyszczyk
  • szybka i wygodna aplikacja
  • naturalne wykończenie koloru
  • miękki aplikator zapewniający precyzję i gładkość

Boskie właściwości – ile działa Benetint Pocket Pal?

Nowa wersja kosmetyku została zaprojektowana z myślą o komforcie noszenia i pielęgnacji.

  • długotrwały efekt na ustach
  • komfort noszenia przez cały dzień
  • nawet do 8 godzin nawilżenia i odżywienia

Benefit zdradza, jak uzyskać najlepszy efekt:

  • otwieraj produkt stroną z tintem skierowaną w dół, a błyszczykiem do góry
  • usuń nadmiar produktu przed ponownym użyciem aplikatora
  • najpierw nałóż tint na usta, a następnie błyszczyk dla wykończenia
Benefit
Autor: Benefit/ Materiały prasowe
Benefit
Autor: Benefit/ Materiały prasowe
Benefit
Autor: Benefit/ Materiały prasowe
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