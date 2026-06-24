Błyszczki do ust wracają do łask. Latem stawiamy na blask, lekkość i naturalny efekt

Letni makijaż stawia na naturalność
Wysokie temperatury sprawiają, że wiele osób rezygnuje z ciężkich podkładów i mocnego konturowania. Latem dominują lekkie kosmetyki, które podkreślają naturalne piękno, a nie maskują cerę. Właśnie dlatego błyszczki do ust przeżywają swój renesans.
Zapewniają subtelny efekt, optycznie powiększają usta i nadają im zdrowy, świeży wygląd. Dodatkowo wiele nowoczesnych formuł zawiera składniki pielęgnujące, takie jak kwas hialuronowy, olejki roślinne czy witamina E.
Dlaczego błyszczki są idealne na lato?
Jedną z największych zalet błyszczyków jest ich uniwersalność. Pasują zarówno do codziennego makijażu na plażę, jak i do wieczorowych stylizacji podczas wakacyjnych wyjazdów.
Największe atuty błyszczków do ust:
- nadają ustom efekt naturalnego blasku,
- optycznie powiększają usta,
- są łatwe w aplikacji,
- nie wymagają precyzyjnego nakładania jak klasyczne pomadki,
- często zawierają składniki nawilżające,
- dobrze komponują się z lekkim, letnim makijażem.
Gorące nowości od marki Benefit Cosmetics. Idealne na lato
Pocket Pal – Tint, błyszczyk i w drogę! Podwójnie zakończony Benetint z błyszczykiem dostępny w trzech kolorach, oryginalnym Ruby, Raspberry i Dark Cherry.
Jest to powrót kultowego kosmetyku Benefit w nowej odsłonie – dwustronnego produktu do ust łączącego kultowy tint Benetint z przezroczystym błyszczykiem. Formuła ma zapewniać długotrwały kolor, wodoodporność i odporność na transfer, a błyszczyk dodatkowo nawilżać usta nawet do 8 godzin. Produkt dostępny jest w trzech odcieniach: Original, Raspberry i Dark Cherry. Pierwsza wersja Pocket Pal zadebiutowała w 2007 roku.
Benetint Pocket Pal to dwustronny kosmetyk 2 w 1, który łączy kultowy tint z transparentnym błyszczykiem. Produkt został zaprojektowany z myślą o szybkiej aplikacji i naturalnym efekcie podkreślonych ust.
Najważniejsze cechy produktu
- produkt 2 w 1: tint + błyszczyk
- szybka i wygodna aplikacja
- naturalne wykończenie koloru
- miękki aplikator zapewniający precyzję i gładkość
Boskie właściwości – ile działa Benetint Pocket Pal?
Nowa wersja kosmetyku została zaprojektowana z myślą o komforcie noszenia i pielęgnacji.
- długotrwały efekt na ustach
- komfort noszenia przez cały dzień
- nawet do 8 godzin nawilżenia i odżywienia
Benefit zdradza, jak uzyskać najlepszy efekt:
- otwieraj produkt stroną z tintem skierowaną w dół, a błyszczykiem do góry
- usuń nadmiar produktu przed ponownym użyciem aplikatora
- najpierw nałóż tint na usta, a następnie błyszczyk dla wykończenia