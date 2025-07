Błyszczyki, które wydobędą naturalny blask i nadadzą unikatowy look

Polska marka swederm to skuteczna pielęgnacja oparta na idei HOME-CARE, którą w łatwy i naturalny sposób można przenieść do domowego zacisza. Marka stawia na prostotę i skin minimalizm, zapewniając równocześnie efektywność około 90 unikalnych produktów. W ofercie można znaleźć szeroki wachlarz kosmetyków – od codziennej pielęgnacji twarzy, przez dermokosmetyki do ciała, po naturalny makijaż i pielęgnację włosów. Misją swederm jest promowanie pewności siebie i akceptacja naturalnych procesów z dbałością o piękną i zdrową skórę.

Liquid Chameleon – usta w centrum uwagi, czyli blask i pielęgnacja w jednym

Kolekcja błyszczyków Liquid Chameleon to odpowiedź swederm na potrzeby współczesnych kobiet, które poszukują nie tylko efektownego podkreślenia ust, ale i kompleksowej pielęgnacji. Każdy z nich łączy w sobie intensywny połysk, komfort noszenia i głębokie nawilżenie. Linia, dzięki zawartości m.in. takich składników jak: witamina E, ceramidy, oleje (jojoba, kokosowy, migdałowy, z nasion słonecznika), peptydy i kwas hialuronowy, wspiera regenerację i ochronę delikatnej skóry ust, zapewniając lustrzane wykończenie i optyczne powiększenie bez uczucia lepkości.

Liquid Chameleon to pięć starannie opracowanych produktów z możliwością dobrania odpowiedniego koloru. Na uwagę zasługuje bestsellerowy błyszczyk do ust reagujący z naturalnym poziomem pH, dzięki czemu jego inteligentna formuła dopasowuje odcień do indywidualnej karnacji każdej kobiety.

W kolekcji znalazły się:

LIQUID CHAMELEON ROSA:

Odcień subtelnego różu, który zapewnia naturalny połysk i wielowymiarowy blask. Jego uniwersalna formuła doskonale pasuje do każdej karnacji, podkreślając naturalną barwę ust i dodając im świeżości.

LIQUID CHAMELEON RICH B*TCH:

Malinowy odcień, który podkreśla naturalne piękno ust, nadając im soczysty i pełen energii wygląd.

LIQUID CHAMELEON GLOSS BOSS:

Błyszczyk z delikatnym różowym, opalizującym efektem, który tworzy wielowymiarowy i lustrzany połysk, optycznie powiększając usta.

LIQUID CHAMELEON NERO:

Wyjątkowy odcień brązu, który zyskuje na intensywności i głębi w zależności od naturalnej barwy ust.

LIQUID CHAMELEON REAGUJĄCY Z PH:

Odcień dopasowany do ust dzięki formule reagującej z naturalnym poziomem pH skóry. Zawarty w formule inteligentny barwnik aktywuje się w kontakcie z ustami, tworząc subtelny, różany kolor, który dostosowuje się do karnacji. Każda aplikacja daje inny efekt – na każdej osobie wygląda wyjątkowo!

