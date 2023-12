Bogate serum na zmarszczki w mega promocji Rossmanna. Wygładza cerę niczym płynne złoto. Serum z Rossmanna za 22 zł. "Cudowne"

Bogate serum na zmarszczki w promocji Rossmanna. Wygładza cerę niczym płynne złoto

Promocje w Rossmannie to zawsze doskonała okazja, aby kupić ulubione kosmetyki w niższych cenach. W najnowszej promocji Rossmanna można kupić bogate serum z witaminą C z firmy Eveline Cosmetics. Ten kosmetyk to dosłownie płynne złoto. Dzięki zawartości aż trzech form witaminy C, serum działa na skórę odmładzająco - wygładza zmarszczki hamuje pojawianie się nowych, rozjaśnia przebarwienia i dodaje cerze blasku. Kwasy omega chronią naskórek, a także sprawiają, że skóra staje się elastyczna i miękka. Z kolei innowacyjny kwas traneksamowy łagodzi podrażnienia i redukuje nawet bardzo mocne przebarwienia, a zawarte w serum z Rossmanna fosfolipidy chronią skórę przed głównymi czynnikami starzenia. Serum Vitamin C 3xAction od Eveline Coesmetics to jeden z najbardziej lubianych i polecanych kosmetyków przeciwzmarszczkowych do pielęgnacji twarzy.

Serum z witaminą C w promocji Rossmann za 22 zł

Teraz serum z witaminą C można kupić w promocji Rossmanna. Obniżka jest dość spora, gdyż kosztuje jedynie 22,99 zł, a jego regularna cena wynosi 37,99 zł. Na taka promocję na serum Eveline z pewnością czekało wiele kobiet, które już stosowały ten kosmetyk i są nim zachwycone.

"Pięknie nawilża i odżywia moją skórę, a także dodaje jej zdrowego blasku. Po jego użyciu moja skóra jest miękka i gładka w dotyku, a przy tym wygląda zdrowo i promiennie. W dodatku pomaga mi nie tylko uporać się z przebarwieniami, ale również pozbyć się niedoskonałości"

"Ujędrnia skórę, wzmacnia jej strukturę, wygląda na napiętą i odżywioną. Po krótkim czasie od użytkowania zauważyłam duży progres na mojej skórze"

"Każdego poranka po użyciu serum moja cera wyglądała lepiej"

- piszą w opiniach o serum Eveline kobiety.