Boska koszula damska w promocji Pepco, że klękajcie narody. Ten fason sprawi, że poczujesz wiosnę, a kosztuje tylko 40 zł

Promocje w Pepco. Modna koszula damska na wiosnę 2023 będzie hitem tego sezonu

Nowa oferta promocyjna Pepco skupia się przede wszystkim na wiosennej modzie. Sieć zaprasza swoich klientów do nieśmiałego marzenia o ciepłych dniach i przygotowania swojej szafy. W promocji Pepco znajdziesz między innymi uniwersalną kurtką przejściową w cenie 70 zł oraz modne koszule damskie za jedynie 40 zł. Ten model to ponadczasowy hit, który nigdy nie wyjdzie z mody. Przewiewna koszula damska z wydłużony tyłem idealnie sprawdzi się podczas wiosennych, casualowych stylizacji. Ta z promocji Pepco wykonana jest w 100 proc. z wiskozy i posiada dekolt w literę "V". Ten rodzaj dekoltu rewelacyjnie podkreśla szyje i optycznie wyszczupla górną część sylwetki. Koszula damska z promocji Pepco ma także dwie kieszonki na piersiach, co sprawia, że będzie idealna dla kobiet z mniejszym biustem. Taki model koszuli na strzał w dziesiątkę na wiosnę. Możesz ją zestawić z ulubionymi spodniami i kurtką typu ramoneska. Pasować będzie także do eleganckiej spódnicy i marynarki.

Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

i Autor: Materiały prasowe Promocje w Pepco

