i Autor: SHUTTERSTOCK kobieta dojrzała

Promocje w Rossmannie

Uznany krem na zmarszczki z Rossmanna dla kobiet 50+ zaskoczy Cię ceną. Bosko wyrówna bruzdy wokół oczu i ust i kosztuje mniej niż 25 zł. Działa lepiej niż wysokopółkowe kosmetyki

Zmarszczki wokół oczu i ust sprawiają, że wyglądamy o wiele starzej. Zarówno oczy jak i usta to przede wszystkim cienka skóra, która narażona jest na poruszanie i zmarszczki mimiczne. Warto wdrążyć odpowiednią pielęgnację, by zapobiec procesom starzenia się skóry w okolicy oczu i ust. W najnowszej promocji Rossmanna znajdziesz bogaty w składnik aktywne krem, który dedykowany jest właśnie dla cienkiej skóry, która wymaga odpowiedniego podejścia. Teraz krem ten znajdziesz w promocji i kupisz go za mniej niż 25 zł.