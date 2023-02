Poniedziałkowe promocje Biedronki wyrwą Cię z kapci. Ta farba do włosów zakryje nawet najmniejszą siwiznę i odżywi. W Biedronce za grosze

Promocje w Biedronce. Uznana farba do włosów taniej o 60 proc.

Nowa gazetka promocyjna Biedronki zacznie obowiązywać już w poniedziałek, 6 lutego. Znajdziesz w niej nowe promocje i oferty sieci. W tym tygodniu Biedronka stawia na promocje na kosmetyki. Wiele produktów zostanie objętych akcją minus 60 proc. na drugi, tańszy produkt. W tym formacie przecenione będą między innymi wszystkie dezodoranty oraz produkty do włosów. W ten drugiej puli promocji Biedronki znajdziesz szampony, pianki do włosów oraz lakierem. Prawdziwą okazją może być jednak farba do włosów marki Syoss z linii Professional Performance. Farby do włosów marki Syoss oferują maksymalnie pokrycie kolorem włosów, również tych siwych. Farba aplikuje się równomiernie i nie zmywa podczas kolejnego mycia włosów. Zapewni Ci ona piękny i równomierny kolor niczym z profesjonalnego salony fryzjerskiego. Zawarte w niej składniki pielęgnujące zadbają dodatkowo o kondycje włosów i sprawią, że będą one gładkie i lśniące.

