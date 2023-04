i Autor: Shutterstock makijaż

Strefa beauty

Boski makijaż odmładzający. Wyglądaj pięknie i promienne. Ten kosmetyk potrafi cuda

Róż na policzkach to zdecydowanie jeden z największych hitów w makijażu w tym sezonie. Wiele kobiet obawia się rumianych policzków bojąc się przerysowanego efektu. To błąd, róż potrafi rewelacyjnie dodać skórze koloru sprawić, że cały make-up będzie bardziej trójwymiarowy. Delikatny róż do policzków potrafi także odmładzać. Sprawia, że skóra zyskuje blask i promienny wygląd. Zobacz, po jakie róże do policzków sięgać w tym sezonie?