Boski puder, który utrzyma w ryzach każdy makijaż. Koniec ze świeceniem się skóry, a zmarszczki będą wygładzone. Puder wszech czasów

Boski puder, który matuje skórę i nie podkreśla zmarszczek

Marka KIKO Milano, w imię hasła „Be What You Want to Be”, czyli „Bądź, kim chcesz być”, od ponad 25 lat pomaga kobietom podkreślać to, co w nich najpiękniejsze. Szanuje ich indywidualizm, a jednocześnie podsuwa najświeższe trendy, jak na markę ze stolicy mody przystało. Dlatego jako ekspert od makijażu wie, że jedno to modny, a drugie to trwały make-up. W ofercie KIKO MILANO nie mogło więc zabraknąć kosmetyku, który znacznie przedłuży trwałość makijażu – zarówno tego dziennego, jak i wieczorowego. Jeśli więc szukasz pudru, który go utrwali, będzie trzymał mat przez długie godziny, a przy tym nie zrobi efektu maski, wybierz Kosmetyk Wszech Czasów portalu wizaż.pl.

Invisible Touch Face Fixing Powder to matujący puder o działaniu utrwalającym do wszystkich rodzajów cery, który eliminuje efekt świecenia się skóry. Jego konsystencja zapewnia delikatną, przezroczystą powłokę o matowym wykończeniu, a miękka gąbeczka gwarantuje łatwą i równą aplikację. Po nałożeniu skóra jest bardzo gładka i miękka w dotyku. Invisible Touch Face Fixing Powder bardzo dobrze sprawdza się podczas szybkich poprawek makijażu w ciągu dnia. Utrwala make-up i wydłuża jego trwałość, nie zmieniając przy tym koloru. Niedoskonałości skóry są zatuszowane, a cera ma nieskazitelny wygląd bez świecących stref – i to wszystko bez efektu maski. Wisienką na torcie opakowania jest natomiast pokrywka w eleganckim, stalowoszarym kolorze z wygrawerowanym logo KK.

