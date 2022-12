Boski sposób na zmarszczki wokół ust. Jak się pozbyć zmarszczek marionetki? Ten sposób jest tani i bezbolesny, a wypełnia zmarszczki jak kosmetyczka

Przegląd najmodniejszych modeli butów na zimę 22/23. Co będzie modne?

Zmarszczki marionetki to nic innego jak pionowe bruzdy powstające wokół ust. Powstają pionowo w kierunku od kącików aż do podbródka. Swoją nazwę zawdzięczają marionetkom ponieważ przypominają kształt żuchwy u lalki. Niektórzy uważają, że zmarszczki marionetki sprawiają, że nasza twarzy wygląda na wiecznie smutną i zmęczoną. Tego rodzaju bruzdy najczęściej wynikają z mimiki twarzy, mogą jednak powstawać także w wyników przewlekłego stresu oksydacyjnego, nagłych wahań wagi oraz niezdrowego stylu życia. Czy zmarszczki marionetki można zminimalizować?

Co stosować na zmarszczki marionetki? Te sposoby musisz znać

Przede wszystkim nie zapominaj o regularnej pielęgnacji. Jednym z jej najważniejszych aspektów jest odpowiednie nawilżenie skóry. Stosuj lekkie, nawadniające kremy. Aplikuj także kosmetyki przeciwzmarszczkowe. Hitem na starzenie się skóry są retinole. To pochodna witaminy A, która jest w stanie wygładzić nawet istniejące już zmarszczki. Pamiętaj, że na retinol potrzebna jest tolerancja skóry, najlepiej wprowadzaj go do pielęgnacji stopniowo, zaczynając od niższych stężeń. W przypadku zmarszczek marionetki sprawdzą się również zabiegi medycyny estetycznej takie jak wypełnianie kwasem hialuronowym bądź nici liftingujące.