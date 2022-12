Trendy kosmetyczne na rok 2023

ZAAWANSOWANA PIELĘGNACJA Z LINIĄ NOVAGE

Na linię kosmetyków Novage składają się zaawansowane naukowo produkty, których formuły bogate są w dobroczynne dla skóry składniki aktywne. Pielęgnacja oparta na innowacyjnych technologiach i ekstraktach z roślinnych komórek macierzystych zapobiega już pierwszym oznakom starzenia, nadając skórze zdrowy i promienny wygląd niezależnie od wieku. Zestaw Novage Skinergise zapewnia kompleksową rutynę pielęgnacyjną, dzięki serum, produktowi pod oczy oraz dwom kremom – na dzień i noc. Połączenie silnie skoncentrowanych składników aktywnych zapewnia widoczne efekty i przywracają skórze świeży wygląd. Tauryna naturalnego pochodzenia dodaje komórkom energii, zmniejszając oznaki zmęczenia i widoczność drobnych zmarszczek, ekstrakt z roślinnych komórek macierzystych açai poprawia nawilżenie skóry i chroni ją przed nadmiarem wolnych rodników, z kolei za poprawę mikrokrążenia krwi pod oczami, zmniejszenie cieni i drobnych linii odpowiada kofeina. W składzie nie mogło zabraknąć kultowego już i znanego ze swoich właściwości takich jak odżywienie skóry, poprawa elastyczności, wyraźna redukcja drobnych zmarszczek i wzmocnienie bariery ochronnej – niacynamidu. Formuły wzbogacone zostały również o kwas hialuronowy oraz glikolowy, a także antyoksydacyjną witaminę E. Te kosmetyki są odpowiedzią na to czego pragnie Twoja twarz! Z kolei, dla miłośniczek kuracji retinolem dobrym wyborem będzie koncentrat retinolu NovAge ProCeuticals – serum działa głęboko pod powierzchnią skóry na poziomie komórkowym, pomagając zredukować widoczność głębokich zmarszczek. Dla Pań, które oczekują szybkich efektów warto sięgnąć po ampułki NovAge ProCeuticals Instant Peptide przeznaczone do ujędrniających i napinających skórę zabiegów, które stosowane przez cały tydzień przynoszą widoczne efekty natychmiast i po 7 dniach.

WYDOBĄDŹ NATURALNE PIĘKNO Z KOSMETYKAMI WAUNT

Kosmetyki z serii Waunt to ratunek dla wszystkich tych, którzy nie lubią się malować, ale jednak chcieliby, aby skóra miała wyrównany koloryt, była rozświetlona i pozbawiona niechcianych niedoskonałości. Produkty to hybryda, która łączy w sobie wszelkie korzyści płynące z doskonałej pielęgnacji skóry z subtelnymi efektami zarezerwowanymi dotychczas jedynie dla makijażu. Nawilżające serum rozświetlające Waunt, nie tylko świetnie nawilża i wygładza strukturę skóry, ale także nadaje jest natychmiastowego efektu glow! Krem pod oczy Waunt rozświetla cienie i powoduje wrażenie niczym retusz. Z kolei, bestsellerowa odżywiająca maseczka na noc zapewnia promienny wygląd od razu po przebudzeniu! Wydobądź swoje naturalne piękno bez grama makijażu!

RELAKS DLA CIEŁA I DUSZY, DZIĘKI KOSMETYKOM Z SERII SWEDISH SPA

Życie w ciągłym biegu, natłok obowiązków i stres sprawia, że często zapominamy o odrobinie przyjemności i relaksu dla samego siebie. Kosmetyki Swedish Spa zostały stworzone po to by dostarczyć dogłębnego relaksu zarówno dla Twojego ciała, jak i umysłu. Mydełko do masażu i solny peeling delikatnie złuszczą i wygładzą cerę, pozostawiając ją jedwabiście gładką i miękką, olejek i masło do ciała Swedish Spa z kolei zapewnią jej dogłębne odżywienie i nawilżenie. O dłonie zadba maseczka do rąk, dzięki, której nawet wielkie mrozy nie przyczynią się do ich popękania i suchości. Co więcej, linia Swedish Spa wyróżnia się nowym, intrygującym zapachem morskiej bryzy o udowodnionym naukowo działaniu kojącym umysł i głęboko relaksującym. Musisz to wypróbować!

MAKE UP no MAKE UP

Czasy mocnych makijażowych looków przeminęły – teraz stawiamy na naturalność i makijaż nazwany mianem MAKE UP no MAKE UP. Ciężkie podkłady zamieniamy na te lżejsze, delikatnie wyrównujące koloryt. Doskonałym wyborem będzie produkt na bazie serum - Giordani Gold, który posiada możliwość budowania stopniowego krycia oraz delikatnie maskuje niedoskonałości. Do podkreślania walorów urody wybieramy wszelkie kosmetyki w kremie lub płynie. Sztyfty do makijażu The ONE Styler spełniają rolę różu do policzków, bronzera oraz rozświetlacza. Z kolei, dla jeszcze większego efektu wow warto sięgnąć po rozświetlacz w płynie The ONE IlluSkin, który może być używany bezpośrednio na skórę lub mieszany z podkładem czy kremem. Rzęsy tradycyjnie podkręcamy mascarą, z kolei na usta nakładamy trwałą pomadkę THE ONE Irresistible Touch High Shine o wysokiej zawartości pigmentów i lśniącym wykończeniu, dzięki której przyciągniesz wszystkie spojrzenia (zostało to klinicznie udowodnione!). Voilà – jesteś gotowa do wyjścia!

