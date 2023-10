Boski trik na malowanie ust przy opadających kącikach. Potrzebujesz tylko konturówki oraz olejku do ust. Uśmiech stanie się promienny

World Cup LE we współpracy z Krzysztofem Hołowczycem. Premiera nowego modelu zegarka World Cup marki Atlantic

Dlaczego kąciki ust opadają?

Procesy starzenia się skóry są nieodwracalnie. Nie znalazł się jeszcze nikt, komu udałoby się zatrzymać czas. Można jednak go spowolnić oraz ukryć jego efekty. Opadające kąciki wokół ust spowodowane są odwróceniem trójkąta młodości i gromadzeniem się tłuszczu wokół żuchwy. W wyniku procesów starzenia się skóra zanika tkanka podskórna, mięśniowa oraz kostna w okolicy podbródka. W konsekwencji okolica pod dolna wargą oraz wokół kącików ust zaczyna opadać, a zwiotczałe policzki nie są wstanie utrzymać skóry na pierwotnej pozycji. Proces ten jest nieodwracalny i jedynie medycyna estetyczna może na niego zadziałać. Na opadające kąciki wokół usty rekomenduje się najczęściej wstrzykiwanie kwasu hialuronowego.

Jak malować usta przy opadających kącikach?

Makijażystki mają swoje sprawdzone triki na optycznie zmiany w wyglądzie twarzy jedynie przy pomocy makijażu. Make-up może zniwelować widoczność zmarszczek, otworzyć oko, a nawet podnieść kąciki ust. Jak uzyskać taki efekt? Płynnym korektorem przykryj okolice kącików i delikatnie ją przypudruj. Następnie konturówką w kolorze zbliżonym do barwy Twoich ust obrysuj wargi. W kolejny kroku usta wypełnij pomadką o podobnym kolorze co konturówka. Na koniec możesz pomalować ust olejkiem. Rewelacyjnie będzie on odbijał światło dając efekt powiększonych i bardziej pełnych ust.

