Boskie perfumy z Lidla pachną niczym bestsellerowe Lancome. Kobiety pokochały ten tani zamiennik perfum. "Zapach dosłownie bajka"

Perfumy z Lidla to tani zamiennik Lancome

Perfumy z Lidla Suddenly Femelle skradły serca kobiet. Woda perfumowana z Lidla ma kwiatowo-owocowe nuty zapachowe, z wyraźnymi akordami różanymi. Wyczuwalne nuty zapachowe w perfumach Suddenly Femelle to: gruszka, bergamotka, róża turecka, róża majowa, indyjski jaśmin, białe piżmo, wanilia. Nic dziwnego, że zostały one okrzyknięte przez internautki tanim zamiennikiem perfum Lancome La Vie Est Belle. Perfumy z Lidla z pewnością kusza nie tylko swoim zapachem, ale również ceną. Za 75 ml zapłacisz jedynie około 20 złotych. To doskonała okazja, by pachnieć luksusowo, ale nie wydać przy tym fortuny. Dla porównania za flakonik Lancome La Vie Est Belle trzeba zapłacić około 400 złotych. Co najważniejsze, zdaniem kobiet perfumy są trwałe i nie mają alkoholowej nuty, która jest dosc typowa dla wód perfumowanych z niższej półki. - Bardzo istotne jest, że nie mają one alkoholowej nuty, typowej dla wielu zapachów budżetowych. Trwałość nie jest doskonała, ale poprawna, wyczuwam je na skórze 4-5 godzin, zaś na ubraniach znacznie dłużej, nawet następnego dnia [...]. Jest to zapach wybijający się przez pierwsze godziny - pisze jedna z internautek.

Woda perfumowana Suddnely to hit za 20 zł

Kobiety nie kryją zachwytu nad perfumami z Lidla. Ich zdaniem pachną one niemal identycznie jak drogie Lancome i naprawdę warto je kupić. - Perfumy bardzo ładne, zapach dosłownie bajka. Polecam i na pewno kupię jeszcze jak mi się skończą - pisze jedna z internautek. - Sam zapach jest według mnie ukłonem w stronę dziewczęcej subtelności. Kwiatowo-owocowy, słodkawy Femelle jest idealny na dzień - dodaje inna.

